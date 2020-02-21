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2020-02-21T03:52+0300
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Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
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РИА Новости

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

03:20 21.02.2020 (обновлено: 03:52 21.02.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобиль ВАЗ 2101
Автомобиль ВАЗ 2101
© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобиль ВАЗ 2101. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.
По его словам, в ближайшее время Минпромторг направит документы с соответствующим предложением в Министерство транспорта. Предложенные изменения планируется ввести с 2021 года.
На данный момент транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.
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Критика со стороны ФАР

Россияне негативно воспримут инициативу Минпромторга по увеличению налога на транспорт экологического класса "Евро-3" и ниже, считает вице-президент Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрий Клевцов.
По его словам, в стране огромное количество транспортных средств без пометки "Евро", а средний возраст машин составляет 13,5 лет.
С точки зрения Клевцова, предложение Минпромторга де-факто станет "введением экологического налога".
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Статистика ГИБДД

Согласно статистике ГИБДД, на конец 2018 года в России было зарегистрировано 4,8 миллиона легковых машин класса "Евро-3", 2,6 миллиона - класса "Евро-2", 651,5 тысячи – "Евро-1" и 2,1 миллиона относящиеся к классу "Евро-0". У 14,3 миллиона автомобилей класс был не установлен.
Для грузового транспорта были актуальны следующие цифры: "Евро-3" — 1 миллион машин, "Евро-2" — 576,8 тысячи, "Евро-1" — 89 тысяч, "Евро-0" - 397,2 тысячи автомобилей.
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Задолженность по транспортному налогу

Ранее стало известно, что в среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30 процентов от объема годовых начислений, об этом говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Такой высокий уровень задолженности свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к налогообложению транспорта, в том числе с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов, считают эксперты.
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Обсудить 104
АвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
Популярные комментарии
Можно ещё такой налог забабахать: чем диаметр колёс больше - тем выше налог. А что? Потом ввести налог на цвет: разные цвета авто будут облагаться разными налогами. И так далее... неиссякаема чиновничья подлость!
21 февраля, 04:36
Eugene Shilkin
240170244
Ну хоть бы один указ за 20 лет в пользу среднего и бедного населения издали . Говорят в Основном Законе есть запрет на принятия новых статей при ущемления прав и свобод человека страны , так и здесь надо в Административном (штрафы) и Налоговом (поборы) кодексе принять !
21 февраля, 04:20
Strocko Strocki
21101502
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