Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.

По его словам, в ближайшее время Минпромторг направит документы с соответствующим предложением в Министерство транспорта. Предложенные изменения планируется ввести с 2021 года.

На данный момент транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.

Критика со стороны ФАР

Россияне негативно воспримут инициативу Минпромторга по увеличению налога на транспорт экологического класса "Евро-3" и ниже, считает вице-президент Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрий Клевцов.

По его словам, в стране огромное количество транспортных средств без пометки "Евро", а средний возраст машин составляет 13,5 лет.

С точки зрения Клевцова, предложение Минпромторга де-факто станет "введением экологического налога".

Статистика ГИБДД

Согласно статистике ГИБДД, на конец 2018 года в России было зарегистрировано 4,8 миллиона легковых машин класса "Евро-3", 2,6 миллиона - класса "Евро-2", 651,5 тысячи – "Евро-1" и 2,1 миллиона относящиеся к классу "Евро-0". У 14,3 миллиона автомобилей класс был не установлен.

Для грузового транспорта были актуальны следующие цифры: "Евро-3" — 1 миллион машин, "Евро-2" — 576,8 тысячи, "Евро-1" — 89 тысяч, "Евро-0" - 397,2 тысячи автомобилей.

Задолженность по транспортному налогу

Ранее стало известно, что в среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30 процентов от объема годовых начислений, об этом говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.