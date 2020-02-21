Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T09:54+0300
https://ria.ru/20200221/1565035947.html
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564543614_0:137:3120:1892_1036x0_80_0_0_ad5e41cb180db12c1c2799be9543c0bd.jpg
РИА Новости

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

03:13 21.02.2020 (обновлено: 09:54 21.02.2020)
63866
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Игорь Сечин
Владимир Путин и Игорь Сечин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Игорь Сечин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду Путин и Сечин приняли участие в мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака, в команде которого оба в свое время работали. Ранее на этой неделе Сечин встретился с Лукашенко.
"Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию. В 2019 году она поставила Минску 8,8 миллиона тонн нефти, что составляет половину от импорта топлива в страну. Компания также один из крупнейших инвесторов в экономику Белоруссии: владеет в стране 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21% долей в Мозырском НПЗ.
Как сообщили в "Роснефти", Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава компании подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Белоруссией и настроен конструктивно.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Вчера, 16:09
Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве

Сырьевые споры

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Основным препятствием является то, что Белоруссию не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для российских нефтяных компаний.
На фоне сырьевых споров президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Четырнадцатого января первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой сообщил, что в качестве партнеров рассматриваются также Украина, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.
Седьмого февраля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Сочи, однако о новых контрактах не договорились.
Стенд компании Роснефть
19 февраля, 15:29
"Роснефть" назвала сроки контрактов с польской Orlen на поставки нефти
7954151721137
Обсудить 74
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинИгорь СечинБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Молодец Батька, покажи фигу этим алчным торговцам нашей Родиной ..
21 февраля, 07:10
ggromov007
47110463
ну, поговорили. Сечин Лукашенко спросил: нефть по мировым ценам брать будешь? Лукашенко сказал : нет. Вот и все переговоры. И Лукашенко заказал 2 танкера из Норвегии по ценам выше мировых. Вот такая "экономика"
21 февраля, 06:43
АПАлександр Перов
592411011
Рекомендуем
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
Иммунотерапия рака
Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
Дело "солдата-душителя": ростовчанин 18 лет насиловал и убивал девушек
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Захарова прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
11:02Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
11:02В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России
11:00В Кирове избили журналиста во время съемки сюжета о нарушителях ПДД
10:55Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо
10:50Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе
10:50ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью
10:49Хафтар обещал защитить ливийцев в случае провала переговоров в Женеве
10:46Посол США приветствовал возобновление межливийских переговоров
10:43В Москве пожарные спасли пять человек и кота при возгорании в доме
10:41В Чувашии десятый по счету министр лишился должности
10:37Путин, Меркель и Макрон поддержали соблюдение перемирия в Ливии
Лента новостейМолния