Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

В среду Путин и Сечин приняли участие в мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака, в команде которого оба в свое время работали. Ранее на этой неделе Сечин встретился с Лукашенко.

"Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию. В 2019 году она поставила Минску 8,8 миллиона тонн нефти, что составляет половину от импорта топлива в страну. Компания также один из крупнейших инвесторов в экономику Белоруссии: владеет в стране 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21% долей в Мозырском НПЗ.

Как сообщили в "Роснефти", Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава компании подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Белоруссией и настроен конструктивно.

Сырьевые споры

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Основным препятствием является то, что Белоруссию не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для российских нефтяных компаний.

На фоне сырьевых споров президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Четырнадцатого января первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой сообщил, что в качестве партнеров рассматриваются также Украина, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.