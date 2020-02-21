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Роботы и искусственный интеллект будут отвечать за причиненный вред
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РИА Новости

Роботы и искусственный интеллект будут отвечать за причиненный вред

03:08 21.02.2020
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© Фото : Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Фото : Pixabay/Gerd Altmann
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минэкономразвития РФ и Сбербанк к 8 декабря 2021 года разработают правила ответственности за причиненный роботами и искусственным интеллектом (ИИ) вред и правила страхования таких рисков, следует из проекта дорожной карты развития искусственного интеллекта в России, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проведение мероприятий по уточнению правил ответственности за вред, причиненный роботом или системой ИИ, соответствующих изменений страхового законодательства, мероприятий по уточнению регулирования интеллектуальной собственности", - говорится в документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Кроме того, Минэкономразвития и Сбербанк к 18 декабря 2021 года должны будут разработать правовые механизмы содействия развитию технологий искусственного интеллекта и робототехники, которые закрепят отдельные нормы взаимодействия человека с данными технологиями.
Вопрос ответственности за наносимый искусственным интеллектом вред в настоящее время никак не регулируется, рассказал РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов. "В этом случае может быть все, что угодно: кто угодно может уйти от ответственности, и кто угодно может быть наказан. Поэтому законодательство необходимо менять, так как оно не позволяет сегодня применить искусственный интеллект, например, в медицине из-за работы с персональными данными", - подчеркнул он.
Сбербанк является федеральным центром компетенции по искусственному интеллекту и отвечает за его развитие. В ноябре 2019 года Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и РФПИ в ходе конференции AI Journey подписали соглашение о сотрудничестве для создания альянса по искусственному интеллекту. РФПИ уже привлек 2 миллиарда долларов от иностранных инвесторов на развитие технологий ИИ. Одной из ключевых задач для РФПИ является вывод российских компаний в области искусственного интеллекта на международные рынки.
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