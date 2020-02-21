Роботы и искусственный интеллект будут отвечать за причиненный вред

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минэкономразвития РФ и Сбербанк к 8 декабря 2021 года разработают правила ответственности за причиненный роботами и искусственным интеллектом (ИИ) вред и правила страхования таких рисков, следует из проекта дорожной карты развития искусственного интеллекта в России, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проведение мероприятий по уточнению правил ответственности за вред, причиненный роботом или системой ИИ, соответствующих изменений страхового законодательства, мероприятий по уточнению регулирования интеллектуальной собственности", - говорится в документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Кроме того, Минэкономразвития и Сбербанк к 18 декабря 2021 года должны будут разработать правовые механизмы содействия развитию технологий искусственного интеллекта и робототехники, которые закрепят отдельные нормы взаимодействия человека с данными технологиями.

Вопрос ответственности за наносимый искусственным интеллектом вред в настоящее время никак не регулируется, рассказал РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов. "В этом случае может быть все, что угодно: кто угодно может уйти от ответственности, и кто угодно может быть наказан. Поэтому законодательство необходимо менять, так как оно не позволяет сегодня применить искусственный интеллект, например, в медицине из-за работы с персональными данными", - подчеркнул он.