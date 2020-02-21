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Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 2144 человек
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РИА Новости

Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 2144 человек

02:53 21.02.2020
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© REUTERS / China DailyВыставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 2144 человек, общее число заражений возросло до 62 422, сообщает региональный комитет здравоохранения.
За сутки в провинции скончались 115 человек, новых подтвержденных случаев заражения 411, добавляет комитет.
Количество выздоровевших увеличилось на 1451 человек. Всего в провинции выписаны из больниц 11 788 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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