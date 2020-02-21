Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 2144 человек

Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 2144 человек, общее число заражений возросло до 62 422, сообщает региональный комитет здравоохранения.

За сутки в провинции скончались 115 человек, новых подтвержденных случаев заражения 411, добавляет комитет.

Количество выздоровевших увеличилось на 1451 человек. Всего в провинции выписаны из больниц 11 788 человек.