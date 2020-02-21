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СМИ: кувейтское портовое управление приостановило сообщение с Ираном
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РИА Новости

СМИ: кувейтское портовое управление приостановило сообщение с Ираном

02:38 21.02.2020
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© РИА Новости / А. Игнатов / Перейти в фотобанкКувейт
Кувейт
© РИА Новости / А. Игнатов
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Кувейт. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кувейтское портовое управление (KPA) приостановило перевозки пассажиров из Ирана и в Иран через порты страны после случаев заражения и смерти от коронавируса в Иране, сообщает кувейтское агентство KUNA.
"Это решение является предупредительной мерой с целью предотвратить возможное распространение болезни на пассажиров", - говорится в заявлении KPA.
Ранее в четверг кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран. Министерство здравоохранения Кувейта настоятельно рекомендовало подданным страны не ездить в иранский город Кум после зарегистрированных там случаев заболевания новым коронавирусом и смерти двух человек от этой болезни. При этом министерство распорядилось помещать в карантин всех возвращающихся из города Кум.
Министерство здравоохранения Ирана объявило в четверг о трех новых случая заражения коронавирусом в городах Кум и Арак. Все трое зараженных - иранцы. Днем ранее власти сообщили о двух случаях заболевания в Куме с летальным исходом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,6 тысячи человек, скончались 2144 человека, излечились около 17 тысяч. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
100102
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Распространение нового коронавирусаКувейтИранВ мире
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