Эксперты выяснили, что мужчины хотели бы получить на 23 февраля

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мужчины хотели бы получить на Мужчины хотели бы получить на 23 февраля внимание, а женщины намерены подарить им праздничный ужин, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, мужчины больше всего хотели бы получить на 23 февраля внимание от близких (27%), а также автомобиль (17%), путевку в туристическую поездку или на отдых (15%), квартиру или дом (13%), внимание от государства (11%), деньги (10%), удочку с предметами для рыбалки (10%).

Кроме этого, мужчины предпочли бы получить в качестве подарка билет на концерт, в театр или на ужин в ресторан (7%), смартфон, другие гаджеты (5%), книгу (5%), инструменты (4%). При этом ничего не хотят 14%.

Отмечается, что женщины в свою очередь собираются дарить на 23 февраля своим друзьям и близким мужчинам в первую очередь праздничный ужин (31%). Также они планируют дарить парфюмерию, косметику, бижутерию (28%), сувениры - авторучки, блокноты, портмоне (17%), одежду, обувь (14%), деньги (10%).

Реже женщины выбирали для подарка аксессуары для автомобиля (7%), книгу, спиртные напитки и конфеты, спортивный инвентарь и абонемент в спортзал (по 5% соответственно), инструменты, игры, билеты на концерт, в театр или на ужин в ресторан (по 4% соответственно). При этом 17% не планируют никому ничего дарить.