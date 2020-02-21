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Эксперты выяснили, что мужчины хотели бы получить на 23 февраля
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РИА Новости

Эксперты выяснили, что мужчины хотели бы получить на 23 февраля

02:35 21.02.2020 (обновлено: 03:38 21.02.2020)
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© Flickr / alvanmanПодарки
Подарки
© Flickr / alvanman
Подарки. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мужчины хотели бы получить на 23 февраля внимание, а женщины намерены подарить им праздничный ужин, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, мужчины больше всего хотели бы получить на 23 февраля внимание от близких (27%), а также автомобиль (17%), путевку в туристическую поездку или на отдых (15%), квартиру или дом (13%), внимание от государства (11%), деньги (10%), удочку с предметами для рыбалки (10%).
Кроме этого, мужчины предпочли бы получить в качестве подарка билет на концерт, в театр или на ужин в ресторан (7%), смартфон, другие гаджеты (5%), книгу (5%), инструменты (4%). При этом ничего не хотят 14%.
Отмечается, что женщины в свою очередь собираются дарить на 23 февраля своим друзьям и близким мужчинам в первую очередь праздничный ужин (31%). Также они планируют дарить парфюмерию, косметику, бижутерию (28%), сувениры - авторучки, блокноты, портмоне (17%), одежду, обувь (14%), деньги (10%).
Реже женщины выбирали для подарка аксессуары для автомобиля (7%), книгу, спиртные напитки и конфеты, спортивный инвентарь и абонемент в спортзал (по 5% соответственно), инструменты, игры, билеты на концерт, в театр или на ужин в ресторан (по 4% соответственно). При этом 17% не планируют никому ничего дарить.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 февраля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
19 февраля, 13:42Туризм
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