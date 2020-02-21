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2020-02-21T09:08+0300
https://ria.ru/20200221/1565035596.html
Захарова прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
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РИА Новости

Захарова прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

02:08 21.02.2020 (обновлено: 09:08 21.02.2020)
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© РИА НовостиСитуация в Новых Санжарах Полтавской области
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
© РИА Новости
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ситуация в украинском поселке Новые Санжары, где проходят протесты против размещения в санатории эвакуированных из Китая, — это Средневековье и обесчеловечивание гражданского общества, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась столкновениями силовиков и жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в местном санатории. Они встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями. В результате пострадали девять полицейских и один гражданский.
Как отметила Захарова, протесты на Украине показали, что Украина действительно является Европой, правда, Средневековой.

"У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? <...> Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?" — написала дипломат на Facebook.

Она назвала символичным тот факт, что протесты происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане. "Тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир", а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя", — добавила представитель МИД.
Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что власти эвакуировали 73 человека из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, на борт не допустили трех украинцев и одну иностранку. В четверг самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве.
Все эвакуированные будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, санаторий охраняют сотни нацгвардейцев.
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Распространение нового коронавирусаРеакция на события на УкраинеМария ЗахароваПолтавская областьКитайРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Подобные особи встречаются везде, в том числе и в России. Но как интересно Захарова всю Украину туда записала.
21 февраля, 03:52
БНБабушкин Негодник
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Маше бы глянуть, что в Российских селах творится, - не жрут друг друга и то хорошо. Но Маша настроена только на украинскую волну и про Россию говорить не хочет. Ей бы в украинском миде работать.
21 февраля, 03:28
Братишка Эрдоган
33271213198
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