Захарова прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ситуация в украинском поселке Новые Санжары, где проходят протесты против размещения в санатории эвакуированных из Ситуация в украинском поселке Новые Санжары, где проходят протесты против размещения в санатории эвакуированных из Китая , — это Средневековье и обесчеловечивание гражданского общества, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась столкновениями силовиков и жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в местном санатории. Они встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями. В результате пострадали девять полицейских и один гражданский.

Как отметила Захарова, протесты на Украине показали, что Украина действительно является Европой, правда, Средневековой.

"У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? <...> Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?" — написала дипломат на Facebook .

Она назвала символичным тот факт, что протесты происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане. "Тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир", а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя", — добавила представитель МИД.

Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что власти эвакуировали 73 человека из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, на борт не допустили трех украинцев и одну иностранку. В четверг самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве.