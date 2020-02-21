Вкус или польза? Врач рассказал об уникальных свойствах гречки

"Клетчатка, которая есть в составе гречки, больше всего влияет на очищение организма. Очищение кишечника от продуктов обмена и продуктов распада является одной из главнейших задач питания, поскольку эти самые продукты распада могут вызывать онкологию. В первую очередь это онкология толстого кишечника, которая в большинстве стран мира занимает второе-третье место. Профилактика онкологии толстого кишечника — это, в первую очередь, употребление в пищу клетчатки. Она всасывает продукты распада и удаляет их из кишечника", — пояснил диетолог.