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Убийца британки в Новой Зеландии получил пожизненный срок
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РИА Новости

Убийца британки в Новой Зеландии получил пожизненный срок

01:52 21.02.2020 (обновлено: 01:54 21.02.2020)
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© AP Photo / Mark BakerПолиция в Новой Зеландии
Полиция в Новой Зеландии
© AP Photo / Mark Baker
Полиция в Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Убийца гражданки Великобритании Грейс Миллейн, совершивший преступление во время ее путешествия в Новую Зеландию, приговорен к пожизненному заключению, сообщает газета New Zealand Herald.
Двадцативосьмилетнего убийцу, имя которого не разглашается, признали виновным еще в ноябре прошлого года. Однако приговор был объявлен только в пятницу.
Сообщается, что на заседании суда по видеосвязи присутствовала мама убитой.
Двадцатидвухлетняя Грейс Миллейн из семьи миллионера-девелопера в графстве Эссекс после прибытия в Новую Зеландию жила в туристическом лагере в городе Окленд. Девушка пропала 4 декабря 2018 года, через пять дней ее тело обнаружили в лесополосе. Позднее стало известно, что девушку убили. Инцидент вызвал эмоциональные извинения со стороны властей острова.
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