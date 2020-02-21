В центральной Мексике обнаружили тайное захоронение с частями 24 тел

"Приблизительная дата смерти большинства жертв в возрасте 20-40 лет, включая пять женщин, - от четырех до шести месяцев назад. Возможные причины смерти - травмы шеи колюще-режущими предметами, в некоторых случаях обезглавливание", - говорится в коммюнике на сайте прокуратуры.

По статистике правительства Мексики, с 2006 года, когда власти начали активную борьбу с наркопреступностью, по 2019 год были найдены более 3 тысяч тайных захоронений и более 4 тысяч человеческих тел, пропали без вести более 60 тысяч человек.