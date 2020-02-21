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В центральной Мексике обнаружили тайное захоронение с частями 24 тел
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РИА Новости

В центральной Мексике обнаружили тайное захоронение с частями 24 тел

01:32 21.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийМексиканская полиция
Мексиканская полиция
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Мексиканская полиция. Архивное фото
МЕХИКО, 21 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор мексиканского штата Мичоакан сообщил в четверг о проведении спецоперации, в ходе которой была раскрыта криминальная ячейка и обнаружено тайное захоронение с останками и частями 24 тел.
"Приблизительная дата смерти большинства жертв в возрасте 20-40 лет, включая пять женщин, - от четырех до шести месяцев назад. Возможные причины смерти - травмы шеи колюще-режущими предметами, в некоторых случаях обезглавливание", - говорится в коммюнике на сайте прокуратуры.
Согласно заявлению, прокуратура располагает необходимой доказательной базой для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.
По статистике правительства Мексики, с 2006 года, когда власти начали активную борьбу с наркопреступностью, по 2019 год были найдены более 3 тысяч тайных захоронений и более 4 тысяч человеческих тел, пропали без вести более 60 тысяч человек.
Штат Мичоакан. Мексика
3 февраля, 12:59
На западе Мексики нашли тайное захоронение с останками 11 человек
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МичоаканМексикаВ мире
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