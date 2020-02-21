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Суд разрешил Tesla продолжить строительство завода под Берлином
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РИА Новости

Суд разрешил Tesla продолжить строительство завода под Берлином

00:45 21.02.2020
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© AP Photo / Jeff ChiuРабочий на заводе Tesla
Рабочий на заводе Tesla
© AP Photo / Jeff Chiu
Рабочий на заводе Tesla. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода американской компании Tesla под Берлином.
"Высший административный суд Берлина и Бранденбурга решением, принятым вечером в четверг, во второй инстанции отклонил ходатайство Зеленой лиги Бранденбурга и Союза охраны ландшафта и биоразнообразия против заблаговременного разрешения на выкорчевывание леса на будущей площадке Tesla", - говорится в пресс-релизе суда.
Суд постановил, что необходимые юридические условия для осуществления подготовительных работ на площадке выполнены. Решение суда окончательное.
Первый европейский завод Tesla будет построен на земельном участке в 302 гектара в местечке Грюнхайде в Бранденбурге. В декабре прошлого года правительство Бранденбурга и Tesla согласовали контракт на покупку земли под завод стоимостью почти 41 миллион евро. О том, что завод будет построен здесь, в середине ноября сообщил основатель американской компании Илон Маск.
В Германии компания планирует выпускать батареи, двигатели и электромобили, начав с модели Model Y. В октябре компания сообщала, что ожидает начала производства на своем первом европейском заводе в 2021 году. Как рассказывал в интервью РИА Новости министр экономики и энергетики немецкого региона Йорг Штайнбах, завод создаст 8-10 тысяч рабочих мест, что потребует привлечения специалистов из других регионов и стран, в том числе, по его словам, это могут быть и россияне.
Стенд Tesla
13 февраля, 04:02
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TeslaГерманияБерлин (город)Экономика
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