В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в округе Колмен в американском штате Техас, сообщает издание Abilene Reporter News со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности штата Фреда Биддла.
Отмечается, что пилот пытался вернуться в аэропорт Абилина после сообщения о проблемах с электрооборудованием самолета. С радаров самолет пропал около 6.00 по местному времени (15.00 мск четверга).
Около 10.00 (19.00 мск) самолет обнаружили к западу от озера Колман. Все три человека, находившиеся на борту, погибли, их имена пока не называются.
16 февраля, 20:31На юге Франции четыре человека погибли при крушении самолета