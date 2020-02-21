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В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
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РИА Новости

В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

00:23 21.02.2020
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CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолетЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет
CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в округе Колмен в американском штате Техас, сообщает издание Abilene Reporter News со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности штата Фреда Биддла.
Отмечается, что пилот пытался вернуться в аэропорт Абилина после сообщения о проблемах с электрооборудованием самолета. С радаров самолет пропал около 6.00 по местному времени (15.00 мск четверга).
Около 10.00 (19.00 мск) самолет обнаружили к западу от озера Колман. Все три человека, находившиеся на борту, погибли, их имена пока не называются.
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