Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
В материале говорится, что за последнюю неделю истребители дежурных сил ПВО два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Кроме того, у российских границ за неделю вели разведку восемь беспилотных летательных аппаратов.
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