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Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
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РИА Новости

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

00:08 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолеты-перехватчики Су 27
Самолеты-перехватчики Су 27
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
В материале говорится, что за последнюю неделю истребители дежурных сил ПВО два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Кроме того, у российских границ за неделю вели разведку восемь беспилотных летательных аппаратов.
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