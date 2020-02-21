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В Сети опубликовали первый трейлер мелодрамы "Любовь на троих"
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РИА Новости

В Сети опубликовали первый трейлер мелодрамы "Любовь на троих"

00:57 21.02.2020
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер мелодрамы Дрейка Доремуса "Любовь на троих".
Художница Дафна (Шейлин Вудли) переживает непростой период в личной жизни. Она рассталась с бойфрендом. Не успев как следует пережить разрыв, героиня оказывается втянутой в любовный треугольник. Теперь ее связывают отношения с писателем Джеком и "плохим парнем" Фрэнком.
Вместе с Шейлин Вудли в картине снялись Себастиан Стэн ("Тоня против всех", "Первый мститель") и звезда "50 оттенков серого" Джейми Дорнан.
Премьера мелодрамы состоялась в сентябре прошлого года на кинофестивале в Торонто.
Выход фильма в российском прокате запланирован на конец апреля.
Кадр из сериала Удивительные истории
18 февраля, 11:09Культура
Опубликован трейлер сериала Стивена Спилберга "Удивительные истории"
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Культурафильмы 2020Джейми ДорнанКино и сериалыНовости культурыYouTubeТоронто
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