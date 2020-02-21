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Религия и мировоззрение
2020-02-21T08:14+0300
https://ria.ru/20200221/1565029554.html
Митрополит Иларион: встреча в Аммане — этап в предотвращении раскола
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_74cd8911d197fdffeb2dae68f072cb26.jpg
РИА Новости

Митрополит Иларион: встреча в Аммане — этап в предотвращении раскола

08:00 21.02.2020 (обновлено: 08:14 21.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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Встреча глав и представителей поместных православных Церквей, которая должна пройти по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила в Аммане уже на следующей неделе, до сих пор окружена ореолом таинственности. До сих пор не известно, станет ли ее основной темой просто "сохранение церковного единства", или же на первый план выйдут острые вопросы признания "так называемой" Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной из украинских раскольников Константинопольским патриархатом, и его претензии на главенство в православном мире в целом. Кто, когда и что будет обсуждать в столице Иордании и с какими целями туда поедет делегация Русской православной церкви во главе с патриархом Кириллом – в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал один из ее членов, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.
- Владыка, когда точно пройдет всеправославное совещание в Аммане и как его правильно называть?
- Согласно письму, полученному от патриарха Иерусалимского Феофила, основное мероприятие состоится 26 февраля. 25 февраля ожидается прибытие делегаций, 27 числа – отъезд. Правильнее говорить не о всеправославном совещании, а о братской встрече предстоятелей и представителей поместных Церквей.
- Каковы цели этой встречи, с какими задачами и надеждами поедет туда патриарх Кирилл?
- Цель данного собрания, обозначенная патриархом Феофилом, - обсуждение вопроса о сохранении церковного единства. К сожалению, на сегодня фактом является наличие разделений и серьёзных разногласий между поместными Церквами. Существует опасность глубокого раскола в Православной церкви. Преодолеть эти разделения можно только путём честного и братского диалога и общими усилиями всех общепризнанных автокефальных Церквей. Надеемся, что предстоящая встреча станет важным этапом в этом направлении.
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон на патриаршем подворье Антиохийской православной церкви в Дамаске, Сирия. 17 ноября 2018
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- Какие Церкви уже согласились участвовать во встрече, какие ответили отказом и почему?
- Русская церковь не является ни инициатором, ни организатором данного мероприятия и потому не располагает точными сведениями о количестве и составе его участников.
Насколько мы можем судить по имеющейся информации, во встрече ожидается участие нескольких автокефальных Церквей. Между тем об отказе участвовать во встрече, помимо патриарха Варфоломея, публично заявили предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей, которые придерживаются мнения, что созывать подобные мероприятия может только Константинопольский патриарх.
- Поедет ли в Амман предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий?
- Состав нашей делегации будет анонсирован позднее.
- Что Вам известно о вмешательстве некоторых политиков, которые отговаривали предстоятелей от участия в совещании? Какова роль США в этой истории?
- Политическое вмешательство в процесс создания так называемой "Православной церкви Украины" было очевидно с самого начала. Мы вполне отдаём себе отчёт, что последовавшее вслед за этим признание раскольников со стороны Элладской и Александрийской церквей состоялось не без участия внешних сил.
Нам известно, что давление на некоторых предстоятелей было оказано и по вопросу встречи в Аммане. Во всяком случае, трудно как-то иначе трактовать отказ архиепископа Афинского участвовать в данном мероприятии, о котором он заявил журналистам сразу же после встречи с американским послом. Напомню, что и о признании "ПЦУ" он сообщил после многократных встреч с тем же дипломатом.
Киево-Печерская лавра
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- Планируются ли в Аммане совместные богослужения, встречи с государственными деятелями?
- Как следует из пригласительных писем Блаженнейшего патриарха Иерусалимского Феофила, совместные богослужения в Аммане не планируются.
Предполагается, что участники встретятся с королём Иордании Абдаллой ибн-Хусейном.
- Возможны ли еще подобные встречи, как часто и где?
- Мы надеемся, что встреча в Аммане положит начало и другим подобным встречам, в которых наша православная семья сейчас нуждается.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеАмман (город)Иордания
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