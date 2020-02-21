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Туризм
2020-02-21T10:21+0300
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Туристы назвали самый интересный исторический железнодорожный маршрут
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РИА Новости

Туристы назвали самый интересный исторический железнодорожный маршрут

10:21 21.02.2020
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© Flickr / Gary BembridgeВагон поезда "Восточный экспресс"
Вагон поезда Восточный экспресс
© Flickr / Gary Bembridge
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, выбрали самый интересный исторический железнодорожный маршрут, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1237 пользователей.
Большинство из тех, кто готов отправиться в путь по историческому маршруту, выбрали бы поездку из Москвы во Владивосток по Транссибирской магистрали — этот вариант отметили 32 процента опрошенных.
На втором месте — путь "Восточного экспресса" между Парижем и Константинополем (Стамбулом), по которому хотели бы проехать 24 процента путешественников.
За поездку из Церматта в Санкт-Мориц через Альпы отдали голоса 16 процентов респондентов.
По четыре процента туристов хотели бы путешествовать из Токио в Осаку, чтобы увидеть гору Фудзияма, и из Осло в Берген по Фломской железной дороге.
Каждый пятый опрошенный сообщил, что интересных маршрутов так много, что сделать выбор слишком сложно.
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