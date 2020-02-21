Туристы назвали самый интересный исторический железнодорожный маршрут

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, выбрали самый интересный исторический железнодорожный маршрут, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1237 пользователей.

Большинство из тех, кто готов отправиться в путь по историческому маршруту, выбрали бы поездку из Москвы во Владивосток по Транссибирской магистрали — этот вариант отметили 32 процента опрошенных.

На втором месте — путь "Восточного экспресса" между Парижем и Константинополем (Стамбулом), по которому хотели бы проехать 24 процента путешественников.

За поездку из Церматта в Санкт-Мориц через Альпы отдали голоса 16 процентов респондентов.

По четыре процента туристов хотели бы путешествовать из Токио в Осаку, чтобы увидеть гору Фудзияма, и из Осло в Берген по Фломской железной дороге.