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https://ria.ru/20200221/1565023103.html
Лучшие фото недели: шумный карнавал, горящий всадник и корабль-призрак
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РИА Новости

Лучшие фото недели: шумный карнавал, горящий всадник и корабль-призрак

11:18 21.02.2020 (обновлено: 13:58 21.02.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Carl De Souza

Уличная вечеринка Ceu Na Terra bloco перед карнавалом в Рио-де-Жанейро.

Уличная вечеринка Ceu Na Terra bloco в преддверии карнавала Рио-де-Жанейро, Бразилия
1 из 30

Уличная вечеринка Ceu Na Terra bloco перед карнавалом в Рио-де-Жанейро.

© AFP 2020 / Carl De Souza
© AFP 2020 / Ina Fassbender

Протестующий в "лодке" и полицейские во время демонстрации за улучшение климата на карнавале в Кельне.

Полицейские с протестующим во время демонстрации за улучшение климата на карнавальном шествии Geisterzug в Кельне, Западная Германия
2 из 30

Протестующий в "лодке" и полицейские во время демонстрации за улучшение климата на карнавале в Кельне.

© AFP 2020 / Ina Fassbender
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Каскадер Диана Аширбаева во время показательных выступлений на чемпионате по традиционной конной игре кок-бору в селе Казыбек Ат-Башинского района в Киргизии.

Каскадер Диана Аширбаева во время показательных выступлений в рамках чемпионата Нарынской области по традиционной конной игре кок-бору в селе Казыбек Ат-Башинского района в Киргизии
3 из 30

Каскадер Диана Аширбаева во время показательных выступлений на чемпионате по традиционной конной игре кок-бору в селе Казыбек Ат-Башинского района в Киргизии.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Владимир Путин фотографируется с жителями Санкт-Петербурга после церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с жителями города после церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку
4 из 30

Владимир Путин фотографируется с жителями Санкт-Петербурга после церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Горбатый кит в море Беллинсгаузена у побережья Антарктиды.

Горбатый кит в море Беллинсгаузена у побережья Антарктиды, расположенном в Тихоокеанском секторе Южного океана
5 из 30

Горбатый кит в море Беллинсгаузена у побережья Антарктиды.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© REUTERS / Peter Casey

Авария пилота NASCAR Райана Ньюмана на гонке "Дайтона 500".

Авария пилота NASCAR Райана Ньюмана в гонке Daytona 500
6 из 30

Авария пилота NASCAR Райана Ньюмана на гонке "Дайтона 500".

© REUTERS / Peter Casey
© REUTERS / Hannah Mckay

Певица Лиззо на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне.

Певица Лиззо на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
7 из 30

Певица Лиззо на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне.

© REUTERS / Hannah Mckay
© AFP 2020 / Mohd Rasfan

Королевский гвардеец в защитной маске в Национальном дворце в Куала-Лумпуре.

Королевский гвардеец в защитной маске в Национальном дворце в Куала-Лумпуре. 19 февраля 2020 года
8 из 30

Королевский гвардеец в защитной маске в Национальном дворце в Куала-Лумпуре.

© AFP 2020 / Mohd Rasfan
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Участники митинга в Афинах против законопроекта об изменении социального и пенсионного обеспечения.

Акция протеста и забастовка в Афинах
9 из 30

Участники митинга в Афинах против законопроекта об изменении социального и пенсионного обеспечения.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
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© REUTERS / CHINA DAILY

Изолированная палата для больных коронавирусом в Ухане.

Медицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане
10 из 30

Изолированная палата для больных коронавирусом в Ухане.

© REUTERS / CHINA DAILY
© REUTERS / Kim Kyung Hoon

Участники фестиваля хадака-мацури в храме Сайдай-дзи в японской префектуре Окаяма.

Мужчины во время праздника в храме Сайдайи в Окаяме, префектура Окаяма, Япония
11 из 30

Участники фестиваля хадака-мацури в храме Сайдай-дзи в японской префектуре Окаяма.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
© AFP 2020 / Ben Stansall

Показ коллекции Ричарда Куинна на Неделе моды в Лондоне.

Модель на показе Richard Quinn в рамках Недели моды в Лондоне
12 из 30

Показ коллекции Ричарда Куинна на Неделе моды в Лондоне.

© AFP 2020 / Ben Stansall
© REUTERS / Yara Nardi

Прихожанин целует папу римского Франциска во время еженедельной аудиенции в Ватикане.

Мужчина целует папу Франциска во время еженедельной аудиенции в Ватикане
13 из 30

Прихожанин целует папу римского Франциска во время еженедельной аудиенции в Ватикане.

© REUTERS / Yara Nardi
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Участники Венецианского карнавала — 2020.

Участники Венецианского карнавала-2020
14 из 30

Участники Венецианского карнавала — 2020.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© REUTERS / King's College Hospital/Handout

Пациентка играет на скрипке во время операции по удалению опухоли мозга в больнице Королевского колледжа в Лондоне.

Пациентка играет на скрипке во время операции в больнице Королевского колледжа в Лондоне
15 из 30

Пациентка играет на скрипке во время операции по удалению опухоли мозга в больнице Королевского колледжа в Лондоне.

© REUTERS / King's College Hospital/Handout
© AFP 2020 / Fred Tanneau

Прохожий идет по мосту во время шторма "Деннис" во Франции.

Человек идет по мосту во время шторма в Сен-Геноле, Франция
16 из 30

Прохожий идет по мосту во время шторма "Деннис" во Франции.

© AFP 2020 / Fred Tanneau
© AFP 2020 / Oli Scarff

Последствия паводков в британском городе Бьюдли.

Последствия паводков в Бьюдли, Великобритания
17 из 30

Последствия паводков в британском городе Бьюдли.

© AFP 2020 / Oli Scarff
© REUTERS / Steve Marcus

Девушки позируют перед пресс-конференцией Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе.

Девушки позируют перед пресс-конференцией Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе
18 из 30

Девушки позируют перед пресс-конференцией Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе.

© REUTERS / Steve Marcus
© AFP 2020 / Cathal Noonan

"Корабль-призрак", прибитый к берегу возле рыбацкой деревни Балликоттон в Южной Ирландии.

Заброшенный корабль на скалах возле деревни Балликоттон в Южной Ирландии
19 из 30

"Корабль-призрак", прибитый к берегу возле рыбацкой деревни Балликоттон в Южной Ирландии.

© AFP 2020 / Cathal Noonan
© AP Photo / Kamran Jebreili

Иванка Трамп посещает Великую мечеть шейха Зайда в Абу-Даби.

Иванка Трамп посещает Великую мечеть шейха Зайда в Абу-Даби
20 из 30

Иванка Трамп посещает Великую мечеть шейха Зайда в Абу-Даби.

© AP Photo / Kamran Jebreili
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Участник чемпионата Нарынской области по традиционной конной игре кок-бору в Киргизии.

Участник чемпионата Нарынской области по традиционной конной игре кок-бору в селе Казыбек Ат-Башинского района в Киргизии
21 из 30

Участник чемпионата Нарынской области по традиционной конной игре кок-бору в Киргизии.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© AFP 2020 / Rami al Sayed

Сирийская девочка в кузове грузовика, направляющегося в лагерь Дейр-эль-Баллут.

Сирийская девочка в кузове грузовика, направляющегося в лагерь Дейр-эль-Баллут
22 из 30

Сирийская девочка в кузове грузовика, направляющегося в лагерь Дейр-эль-Баллут.

© AFP 2020 / Rami al Sayed
© REUTERS / Eric Gaillard

Участница парада цветов во время карнавала в Ницце.

Артистка бросает цветы людям во время парада цветов в рамках 136-го карнавального парада в Ницце, Франция
23 из 30

Участница парада цветов во время карнавала в Ницце.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Памятник затопленным кораблям в Севастополе.

На набережной в Севастополе у памятника Затопленным кораблям
24 из 30

Памятник затопленным кораблям в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2020 / Noah Seelam

Продавец арбузов на оптовом рынке Гаддианнарама в индийском городе Хайдарабад.

Продавец арбузов на оптовом фруктовом рынке Гаддианнарама в Хайдарабаде
25 из 30

Продавец арбузов на оптовом рынке Гаддианнарама в индийском городе Хайдарабад.

© AFP 2020 / Noah Seelam
© REUTERS / Alessandro Garofalo

Показ коллекции бренда Moncler на Неделе моды в Милане.

Показ коллекции Moncler неделе моды в Милане
26 из 30

Показ коллекции бренда Moncler на Неделе моды в Милане.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Артем Потапов выступает в дисциплине "лыжная акробатика" на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве.

Артем Потапов (Россия) выступает в дисциплине лыжная акробатика среди мужчин на этапе Кубка мира 2019/2020 по фристайлу в Москве
27 из 30

Артем Потапов выступает в дисциплине "лыжная акробатика" на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2020 / Eitan Abramovich

Танцоры и музыканты в Монтевидео во время парада Льямадас, открывающего карнавал в Уругвае.

Танцоры и музыканты в Монтевидео во время Llamadas, открывающего карнавал в Уругвае
28 из 30

Танцоры и музыканты в Монтевидео во время парада Льямадас, открывающего карнавал в Уругвае.

© AFP 2020 / Eitan Abramovich
© REUTERS / Navesh Chitrakar

Cадху сидят у костра в храмовом комплексе Пашупатинатх за день до начала фестиваля Шиваратри в Катманду.

Cадху, сидят у костра в храме Пашупатинатха за день до начала фестиваля Шиваратри в Катманду, Непал
29 из 30

Cадху сидят у костра в храмовом комплексе Пашупатинатх за день до начала фестиваля Шиваратри в Катманду.

© REUTERS / Navesh Chitrakar
© REUTERS / Lisi Niesner

Артисты балета Государственной оперы во время генеральной репетиции традиционного оперного бала в Вене.

Артисты балета Государственной оперы во время генеральной репетиции традиционного оперного бала в Вене, Австрия
30 из 30

Артисты балета Государственной оперы во время генеральной репетиции традиционного оперного бала в Вене.

© REUTERS / Lisi Niesner
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