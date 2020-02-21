Лучшие фото недели: шумный карнавал, горящий всадник и корабль-призрак

Уличная вечеринка Ceu Na Terra bloco перед карнавалом в Рио-де-Жанейро.
Протестующий в "лодке" и полицейские во время демонстрации за улучшение климата на карнавале в Кельне.
Протестующий в "лодке" и полицейские во время демонстрации за улучшение климата на карнавале в Кельне.
Каскадер Диана Аширбаева во время показательных выступлений на чемпионате по традиционной конной игре кок-бору в селе Казыбек Ат-Башинского района в Киргизии.
Каскадер Диана Аширбаева во время показательных выступлений на чемпионате по традиционной конной игре кок-бору в селе Казыбек Ат-Башинского района в Киргизии.
Владимир Путин фотографируется с жителями Санкт-Петербурга после церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку.
Владимир Путин фотографируется с жителями Санкт-Петербурга после церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку.
Горбатый кит в море Беллинсгаузена у побережья Антарктиды.
Горбатый кит в море Беллинсгаузена у побережья Антарктиды.
Авария пилота NASCAR Райана Ньюмана на гонке "Дайтона 500".
Певица Лиззо на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне.
Королевский гвардеец в защитной маске в Национальном дворце в Куала-Лумпуре.
Королевский гвардеец в защитной маске в Национальном дворце в Куала-Лумпуре.
Участники митинга в Афинах против законопроекта об изменении социального и пенсионного обеспечения.
Участники митинга в Афинах против законопроекта об изменении социального и пенсионного обеспечения.
Изолированная палата для больных коронавирусом в Ухане.
Участники фестиваля хадака-мацури в храме Сайдай-дзи в японской префектуре Окаяма.
Участники фестиваля хадака-мацури в храме Сайдай-дзи в японской префектуре Окаяма.
Показ коллекции Ричарда Куинна на Неделе моды в Лондоне.
Прихожанин целует папу римского Франциска во время еженедельной аудиенции в Ватикане.
Прихожанин целует папу римского Франциска во время еженедельной аудиенции в Ватикане.
Участники Венецианского карнавала — 2020.
Пациентка играет на скрипке во время операции по удалению опухоли мозга в больнице Королевского колледжа в Лондоне.
Пациентка играет на скрипке во время операции по удалению опухоли мозга в больнице Королевского колледжа в Лондоне.
Прохожий идет по мосту во время шторма "Деннис" во Франции.
Последствия паводков в британском городе Бьюдли.
Девушки позируют перед пресс-конференцией Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе.
Девушки позируют перед пресс-конференцией Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в Лас-Вегасе.
"Корабль-призрак", прибитый к берегу возле рыбацкой деревни Балликоттон в Южной Ирландии.
"Корабль-призрак", прибитый к берегу возле рыбацкой деревни Балликоттон в Южной Ирландии.
Иванка Трамп посещает Великую мечеть шейха Зайда в Абу-Даби.
Иванка Трамп посещает Великую мечеть шейха Зайда в Абу-Даби.
Участник чемпионата Нарынской области по традиционной конной игре кок-бору в Киргизии.
Участник чемпионата Нарынской области по традиционной конной игре кок-бору в Киргизии.
Сирийская девочка в кузове грузовика, направляющегося в лагерь Дейр-эль-Баллут.
Сирийская девочка в кузове грузовика, направляющегося в лагерь Дейр-эль-Баллут.
Участница парада цветов во время карнавала в Ницце.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе.
Продавец арбузов на оптовом рынке Гаддианнарама в индийском городе Хайдарабад.
Продавец арбузов на оптовом рынке Гаддианнарама в индийском городе Хайдарабад.
Показ коллекции бренда Moncler на Неделе моды в Милане.
Артем Потапов выступает в дисциплине "лыжная акробатика" на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве.
Артем Потапов выступает в дисциплине "лыжная акробатика" на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве.
Танцоры и музыканты в Монтевидео во время парада Льямадас, открывающего карнавал в Уругвае.
Танцоры и музыканты в Монтевидео во время парада Льямадас, открывающего карнавал в Уругвае.
Cадху сидят у костра в храмовом комплексе Пашупатинатх за день до начала фестиваля Шиваратри в Катманду.
Cадху сидят у костра в храмовом комплексе Пашупатинатх за день до начала фестиваля Шиваратри в Катманду.
Артисты балета Государственной оперы во время генеральной репетиции традиционного оперного бала в Вене.
Артисты балета Государственной оперы во время генеральной репетиции традиционного оперного бала в Вене.