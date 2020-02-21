Дмитрий Миронов: история с объединением театра Волкова исчерпана

Объединение Волковского театра с Александринским было нецелесообразным с самого начала, а перед тем, как принимать такое решение, руководителям театров нужно было посоветоваться с общественностью, уверен губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов . В интервью РИА Новости он рассказал о ситуации в театре Волкова и инициативах нового худрука Сергея Пускепалиса, а также об отношениях Ярославской области с иностранными партнерами, ситуации с китайскими туристами в регионе на фоне угрозы распространения коронавируса и подготовке к чемпионату мира по волейболу 2022 года.

— Дмитрий Юрьевич, давайте начнем с экономики. Ярославский регион уверенно демонстрирует тренд на освоение внешних рынков. Что планируете в ближайшее время, какие перспективы видите для региона в мировом экономическом пространстве?

— В современных условиях ни одна высокотехнологичная отрасль не может развиваться изолированно, поэтому мы должны равняться на лидеров мировой экономики. Ярославская область проводит последовательную политику по продвижению компаний региона на иностранных рынках. Одним из новых эффективных методов работы стали бизнес-миссии. Благодаря этим встречам удается комплексно решать вопросы развития предприятий. Мы не только выявляем тенденции и особенности зарубежных рынков, но и ведем диалог по вопросам сертификации, локализации производства, организации дистрибьюторских и дилерских центров.

Одним из примеров эффективной работы можно назвать участие региональных промышленников в бизнес-миссии в Японию. Сегодня ее участник – производитель уникальных водных велосипедов SeaBike ведет переговоры о поставках в Японию, на Филиппины и в Корею.

В числе приоритетов сотрудничество с африканскими государствами, Индией, Китаем, Японией, Вьетнамом и европейскими странами. Мы все сегодня понимаем, если компания не экспортирует, то она проигрывает конкурентам, а правильное продвижение зависит в том числе и от частичной локализации производства на иностранных территориях.

— Главное событие начала года – смена федерального правительства. Удалось ли вам уже пообщаться с премьер-министром Михаилом Мишустиным или с кем-то из членов правительства? Какие ключевые вопросы обсудили или намерены обсудить?

— Дело не в сменяемости, а в профессионализме и конструктивном подходе. Регион постоянно находятся в плотном и конструктивном взаимодействии с руководством правительства Российской Федерации, федеральными министрами. Так, уже нашла поддержку на федеральном уровне наша инициатива о строительстве в Ярославле волейбольного центра. Мы привлекаем федеральные средства в рамках проекта "Жилье и городская среда" и Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Кроме того, область участвует в программе министерства строительства России по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Сотрудничество по этим и другим актуальным для области вопросам будет продолжено.

— Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил о необходимости повышения статуса глав регионов. Как вы относитесь к этому предложению и какие, на ваш взгляд, вопросы руководитель региона должен решать самостоятельно?

— Полностью поддерживаю позицию президента. Как известно, региональные власти вместе с органами местного самоуправления ближе всего к людям и как никто другой понимают их проблемы. Между тем возможности решения этих проблем напрямую зависят от имеющихся полномочий.

Адекватным вариантом выглядит обсуждаемое сейчас предложение закрепить статус и полномочия Госсовета в Конституции Российской Федерации. Это позволит главам субъектов РФ эффективнее доносить до руководства страны мнение регионов по важнейшим вопросам, что в конечном счете положительно скажется на благополучии жителей.

— А теперь хотелось бы перейти к теме, которая сейчас привлекает наибольшее внимание, – угрозе распространения китайского коронавируса. Ваш регион – один из наиболее привлекательных для туристов. Сколько гостей из Китая ежегодно посещает Ярославскую область? Как вы считаете, не скажется ли нынешняя ситуация на турпотоке и, как следствие, доходах области от туризма?

— Мы, конечно, очень внимательно отслеживаем развитие ситуации с распространением вируса. И в первую очередь нас волнует именно медицинская сторона вопроса.

Что же касается турпотока из Китая, в минувшем году регион посетили чуть более 2,5 тысячи китайских туристов. Это на 25 процентов больше, чем в 2018 году. Но если сравнивать с общим числом туристов, побывавших у нас, то это ничтожно мало. Кроме того, китайский туристический поток имеет свою специфику. Как правило, это сегмент малозатратных поездок, поэтому на экономике областного туризма он серьезно не сказывается.

— Какие в целом ожидания по туристическому потоку в Ярославскую область в 2020 году? Как планируете привлекать иностранцев и какие достопримечательности региона могут быть им наиболее интересны?

— За два года рост турпотока составил 35 процентов: в 2017-м регион посетили 3 миллиона 600 тысяч туристов, а в 2019-м – более 4 миллионов 900 тысяч. Мы ожидаем, что эта тенденция не только сохранится, но и будет расти.

Города и районы Ярославской области готовы предложить иностранным туристам самые разнообразные маршруты. Каждый включает культурную, развлекательную и гастрономическую составляющую, позволяет знакомиться с уникальной средой городов, с наиболее интересными и ключевыми достопримечательностями. Наибольший интерес представляют города, входящие в туристский маршрут "Золотое кольцо России" – Переславль, Ростов, Углич и Ярославль, а также Рыбинск, Тутаев и Мышкин.

Ярославская область – это территория, где гармонично сочетаются природное разнообразие и богатейшее культурное наследие. У нас более 5 тысяч памятников истории и культуры и более ста музеев – как государственных, так и частных. Есть даже такие необычные, как Музей Мыши, Музей русской водки, кацкарей, утюга, чайника, недавно открывшийся Музей денег, "Библиотека варенья", уникальный частный музей "Музыка и время".

Кроме того, в Ярославле можно совершить необычную экскурсию на скоростном моторном катере, оснащенном системой виртуальной реальности. Проект позволяет совместить путешествие по воде с "полетом" над центром Ярославля и знакомством с его основными достопримечательностями.

— Еще один вопрос, связанный с туризмом. 30 апреля в Ярославле состоится матч четвертого этапа Еврохоккейтура Россия – Швеция. Как идет подготовка к нему? Сколько рассчитываете принять болельщиков?

— Еврохоккейтур – это очень важный турнир. Он рассматривается как подготовительный этап к таким крупным состязаниям, как чемпионат мира. А потому принять один из официальных матчей сборной России – большая честь для Ярославля. "Арена – 2000 Локомотив" в третий раз примет матч Еврохоккейтура, так что опыт такой работы у нас есть. Правительство окажет всестороннюю помощь и поддержку организаторам.

Ярославль имеет давние хоккейные традиции. В нашем регионе хорошая хоккейная инфраструктура. Функционирует училище олимпийского резерва. Активно развивается также любительский хоккей. Строятся новые ледовые площадки.

© Фото : пресс-служба губернатора Ярославской области Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов © Фото : пресс-служба губернатора Ярославской области Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

На матчах сборной России против команд Швеции и Финляндии в прошлые годы был аншлаг, все билеты были раскуплены заранее, в том числе болельщиками из других регионов. Учитывая уже начавшийся ажиотаж вокруг матча, не сомневаюсь, что в этом году ситуация будет такой же. Надеюсь, в Ярославле наши ребята покажут лучшую игру.

— Вы готовитесь и дальше проводить спортивные соревнования высокого уровня. В августе Ярославль был включен в число городов, которые в 2022 году будут принимать чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Как идет подготовка?

— Хочу начать с того, что решение Международной федерации волейбола о включении Ярославля в десятку городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года, это признание заслуг региона в развитии этого вида спорта. Волейбольный клуб "Ярославич" подготовил немало спортсменов, которые стали победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Так что школа у нас очень сильная.

Область уже активно готовится к этому событию. Во-первых, мы планируем построить волейбольный центр во Фрунзенском районе города. Во-вторых, к чемпионату будет совершенствоваться транспортная инфраструктура, включая развитие аэропорта "Туношна", расположенного в двадцати минутах езды от мест проведения соревнований. Завершается строительство новой современной гостиницы возле универсального культурно-развлекательного комплекса "Арена-2000 Локомотив". Кроме того, разрабатывается обширная культурная и туристическая программа для болельщиков. Пребывание в регионе спортсменов и гостей чемпионата сделаем интересным, комфортным и безопасным.

— Если можно, расскажите, пожалуйста, подробнее о волейбольном центре, который планируется построить в Ярославле. Успеете ли построить его к 2022 году?

— Нами уже проведена большая подготовительная работа. Был изучен опыт Казани, Калининграда, Новосибирска, где подобные центры работают или строятся. В итоге в техническое задание включен весь функциональный набор, необходимый для современного спортивного комплекса.

Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал наше обращение о выделении средств из федерального бюджета на строительство волейбольного центра. Мы уже обсудили детали с председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николаем Платоновичем Патрушевым. Упор сделан на то, что новая площадка будет использоваться не только для тренировок и матчевых встреч нашего клуба "Ярославич". Она станет доступной для массовых занятий самыми разными видами спорта и проведения зрелищных мероприятий, в том числе масштабных концертов, крупных форумов и выставок.

Что касается матчей чемпионата мира, в качестве основного места организаторами определена "Арена-2000 Локомотив". Это универсальная площадка, предназначенная для спортивных и массовых мероприятий различного профиля и уровня. Так что матчи чемпионата мира пройдут в строгом соответствии с международными стандартами.

— Дмитрий Юрьевич, в прошлом году в регионе произошла громкая история с попыткой объединить два старейших театра России – театр имени Федора Волкова с Александринским. Расскажите, пожалуйста, как все же получилось, что идея объединения возникла кулуарно, без учета мнения жителей города и области? И почему вы в результате заняли резко отрицательную позицию? Считаете ли сейчас конфликт исчерпанным?

— Объединение Волковского театра с Александринским я с самого начала считал нецелесообразным. И прежде чем принимать такое решение, руководителям театров необходимо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Первый русский театр – культурное достояние и бренд не только Ярославии, а всей страны.

Я очень рад, что конфликт исчерпан, театр работает, готовит новые премьеры и проекты для своих зрителей и туристов.

— Следите за ситуацией в Волковском сейчас? Нет ли в коллективе конфликтов, подобных прошлогоднему, когда труппа разделилась практически пополам? Новый худрук Сергей Пускепалис заявлял о множестве идей и проектов, которые намерен реализовать при вашей поддержке. Расскажите, в воплощении каких проектов правительство региона и вы лично помогаете театру? Планируете ли обсуждать с новым министром культуры Ольгой Любимовой творческие планы театра?

— Конечно, мы внимательно следим и заинтересованы в том, чтобы там сохранялась конструктивная рабочая и творческая атмосфера. Сегодня обстановка в коллективе здоровая и продуктивная. Рождаются новые идеи, в том числе совместные с регионом проекты в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Пускепалис выступил с рядом инициатив по развитию творческой инфраструктуры театра. Предполагается вывод всех производственных цехов из здания, а освободившиеся площади будут использованы для создания новой малой сцены на 220 зрительских мест и оборудования нового репетиционного зала.

Для расширения зрительской аудитории планируется создать культурно-просветительский центр для школьников и студентов на базе театра. Молодые зрители будут знакомиться с историей театра, театральным делом, смогут погрузиться в процесс создания спектаклей, встретятся с интересными людьми. В рамках работы центра также планируется трансляция спектаклей и их обсуждение со зрителями.

У нас реализуется региональный социальный проект "На высокой волне". С 2017 года театр приглашает на спектакли людей, которым в силу разных обстоятельств накладно приобретать билеты – пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи. Затраты театра компенсируются из областного бюджета. В прошлом году в рамках проекта спектакли бесплатно посетили почти 5,5 тысячи человек.

Мы будем поддерживать творческие планы театра и в дальнейшем.

— Как продвигается вопрос с ремонтом здания, предназначенного под Дом актера в Ярославле? Говорилось, что на эти цели потребуется около 200 миллионов рублей. Они найдены? Когда может произойти открытие Дома актера?

— Размещение Дома актера планируется в северном крыле старинного Дома призрения ближнего на улице Кирова. Это объект культурного наследия федерального значения. И что важно, здание выбрали сами театралы.

Дом, построенный в 1780-е годы, на своем веку сменил немало хозяев. Перед революцией здесь была женская гимназия. В том крыле, где будет Дом актера, после войны располагался Ярославский театр кукол, затем – областной Дом народного творчества.

Сейчас здание авариное, требуется проведение капитальных ремонтно-реставрационных работ, в том числе по приспособлению помещений для современного использования.

В 2019 году проведено комплексное обследование здания, подготовлена проектно-сметная документация. При составлении технического задания были учтены предложения, поступившие от Ярославского регионального отделения Союза театральных деятелей.

Сейчас документы направлены на госэкспертизу, после будет определен необходимый объем финансирования. По расчетам специалистов от начала работ до ввода объекта в эксплуатацию потребуется не более полутора лет.

— Каковы перспективы обновления парка общественного транспорта Ярославля? ВЭБ.РФ недавно профинансировал поставку в Тверскую область более 400 автобусов производства "Группы ГАЗ". Есть ли шансы у Ярославской области войти в эту программу?

— Мэрия Ярославля подготовила и направила в адрес Минфина России пакет документов по формированию инвестиционного проекта комплексного развития городского общественного транспорта. В настоящее время документы находятся на рассмотрении в Агентстве стратегических инициатив, которое занимается реализацией проекта. Надеюсь, наша заявка будет поддержана.

— А как дела у ярославского "Шинника"? Есть ли перспективы на выход в премьер-лигу и поддержите ли клуб, если это случится?

— "Шинник" стабильно выступает в Футбольной национальной лиге. Команда находится в верхней части турнирной таблицы второго по значимости дивизиона страны. В позапрошлом сезоне "Шинник" занял восьмое место, в прошлом шестое, причем до последнего тура боролся за попадание в зону стыковых матчей. В этом сезоне на зимний перерыв команда ушла также на шестом месте. Шансы на выход в премьер-лигу сохраняются, и надеюсь, игроки приложат максимум усилий для достижения результата. Отметил бы также успешную игру "Шинника" в розыгрыше Кубка России. В нынешнем сезоне команда второй раз за последние три турнира попала в восьмерку сильнейших коллективов страны. Считаю, что в нынешнем году "Шинник" может как минимум дойти до полуфинала, повторив результат двухлетней давности. Ярославцам предстоит в четвертьфинале Кубка России тяжелая игра с командой Премьер-лиги "Урал" (Екатеринбург). 4 марта на нашем стадионе болельщики смогут поддержать "Шинник" в этом поединке.

— Как оцениваете работу нового тренера хоккейного "Локомотива" Майкла Пелино, довольны?

— Майкл стал старшим тренером команды в сложный период. "Локомотив" стартовал в чемпионате КХЛ не так успешно, как хотелось бы ярославцам. Но важен все же конечный результат. Оценку его работе должны давать профессионалы и болельщики, а я вместе с ними буду ждать впечатляющей игры и отличных результатов.