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2020-02-21T10:36+0300
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Опрос: большинство поляков благодарны Красной армии за освобождение
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РИА Новости

Опрос: большинство поляков благодарны Красной армии за освобождение

10:00 21.02.2020 (обновлено: 10:36 21.02.2020)
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© РИА Новости / Анатолий МорозовВоины Войска Польского (слева с флагом) и Советской Армии (справа) перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
Воины Войска Польского (слева с флагом) и Советской Армии (справа) перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
© РИА Новости / Анатолий Морозов
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Более половины граждан Польши благодарны Красной армии за избавление страны от немецкой оккупации и считают, что Освенцим освободили именно советские войска, свидетельствуют результаты опроса "Sputnik.Мнения".
По мнению 73 процентов участников опроса, пленников концлагеря спасла Красная армия. В том, что фашистские войска самостоятельно изгнало Войско Польское, уверены 15 процентов. Еще пять процентов считают, что лагерь смерти освободили США. По одному проценту пришлось на поляков, заявивших, что это были войска Великобритании или армия другой страны. Не смогли определиться пять процентов респондентов.
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Среди тех, кто считает Красную армию освободителями Освенцима, оказалось больше представителей старшего поколения, людей с высоким социальным статусом, уровнем дохода и образования, а также представителей умеренных левых и правых партий.
Благодарность советским военным за изгнание фашистских захватчиков в феврале 1945 года выразили 65 процентов респондентов, 27 процентов не разделяют их мнение. Восемь — затруднились ответить.
Поляки старше 35 лет чаще говорили о признательности советской армии, нежели более молодые респонденты. При этом чем выше уровень образования респондентов, тем реже они заявляли о благодарности красноармейцам. Умеренные левые чаще других выражали положительную оценку действиям Красной армии.
Исследование провела IFop — старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. В опросе приняли участие тысяча человек старше 18 лет. Выборка участников репрезентативна по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка для данных по стране составляет 3,1 процента при доверительной вероятности в 95 процентов.
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Обсудить 13
Красная армия (РККА)SputnikОсвенцимПольшаСССРВ мире
Популярные комментарии
Левада-Центра опрос делала?? Мнение Поляков по 1939 году однозначное и не в вашу пользу. Как и по 1945-89 году..
21 февраля, 10:13
PZPetr Zhukoff
1001313
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