Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-02-21T08:00+0300
https://ria.ru/20200221/1564976816.html
Квалификация и профстандарт: стартуют новые курсы для нянь
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564975910_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_f7b79cf193e881fea7dfea2d45bb98e4.jpg
РИА Новости

Квалификация и профстандарт: стартуют новые курсы для нянь

08:00 21.02.2020
86
© РИА Новости / Наталья СеливерстовДевушка с ребенком
Девушка с ребенком
© РИА Новости / Наталья Селиверстов
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Кировской области создают службу сертифицированных нянь. Пригласить профессионала за определенную плату смогут все родители, которым нужна помощь по присмотру за ребенком в течение дня. Службу решили создать при центре социальной помощи семье и детям, а обучение специалистов организовали на базе государственного учреждения – Института развития образования Кировской области.
Идея этого проекта возникла после проведенного опроса местных жителей, которые хотели бы иметь возможность кратковременно воспользоваться услугами обученной сертифицированной няни. Первая группа кандидатов уже приступила к обучению по специальности "няня – работник по присмотру и уходу за детьми" 10 февраля. Занятия по новой программе бесплатны и длятся в течение месяца.
"Главным критерием было наличие опыта работы с детьми", – рассказала министр социального развития региона Ольга Шулятьева.
Молодая женщина с ребенком получает консультацию у сотрудницы центра занятости
9 февраля, 08:00Хорошие новости
Мамы меняют профессию, не выходя из декрета
Возраст и пол кандидатов не оговаривается. Важно, чтобы состояние здоровья позволяло человеку работать качественно. Строгих требований к образованию также нет – достаточно оконченного среднего. Все кандидаты прошли психологическое тестирование, медицинский осмотр, а также проверку на отсутствие судимости. Это необходимо для того, чтобы родители могли спокойно доверить им своего ребенка.
По итогам обучения при условии успешной сдачи экзаменов слушателям курса будет выдан сертификат. Тех, кто его получит, включат в реестр сертифицированных нянь, который будет размещен на сайте министерства социального развития Кировской области и Кировского центра социальной помощи семье и детям.

"Сертификат гарантирует более квалифицированный подход в работе с ребенком. Любой маме будет спокойнее, если няня – профессионал своего дела", – считает одна из слушательниц курса.

Пенсионерка Елена Владимировна пошла учиться на профессиональную няню, уже имея два высших образования. Шесть внуков, которым она была няней, выросли и больше не нуждаются в уходе.
"Потребность заботиться о ком-то у меня осталась. Работа няней может стать дополнительным занятием и приносить доход", – поделилась она.
Елена добавила, что, даже имея большой опыт работы с детьми в саду и в семьях, всего за неделю на курсах она узнала много нового.
"Когда ребенок сложный, добиться контакта, наладить хорошие отношения с ним непросто, но очень интересно. Приходится пробовать разные способы, искать подходящие методы. Я люблю преодолевать подобные сложности", – отметила она.

Теория и практика

Задача курсов – дать теоретические и практические навыки будущим няням, которые позволят им работать в семьях или в дошкольных образовательных учреждениях. В ходе занятийони будут изучать педагогику, психологию развития ребенка, возрастную физиологию и гигиену, основы безопасности и правильного питания, развивающие игры, а также оказание первой медицинской помощи. Помимо этого слушателям предстоит пройти производственную практику, которая также оценивается педагогами.
Посетитель ярмарки вакансий в Департаменте труда и социальной защиты
19 февраля, 08:00Хорошие новости
Поиск работы без стресса: карьерные консультанты помогут выпускникам
"Мы разработали программу с учетом всех необходимых навыков и знаний, требующихся няне по профстандарту, принятому министерством труда и соцзащиты РФ в 2018 году", – рассказала заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования Института развития образования Елена Арасланова.
На курсах готовят универсальных нянь по четырем уровням квалификации: уход за детьми до одного года, от года до трех лет, от трех и старше, а также уход за детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
"Это все разные категории детей, имеющие разные потребности и возможности. К каждому нужен свой подход", – добавила Арасланова.
Специалисты института готовы поддерживать и консультировать своих выпускников после окончания курса.
Воспользоваться услугой сертифицированных нянь будет возможно с марта 2020 года. Для этого необходимо обратиться в Кировский центр социальной помощи семье и детям.
200010
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новостиКировская область
Рекомендуем
Покупательница в аптеке
Лекарства приморских льготников загрузят в компьютер
Молодая пара
Бесплатные проститутки и их мужья: важная тема стала лютым хайпом
Неогранённые драгоценности и ещё 5 фильмов про ставки
"Неогранённые драгоценности" и ещё 5 фильмов про ставки
Ленинградский Металлический завод ОАО Силовые машины
Минэнерго изучит предложение "Силмаша" по экспериментальной ТЭС
Жители Чернухино и ополченцы ЛНР
В ЛНР не зафиксировали ни одного обстрела в Донбассе за сутки
Софийский собор в Киеве
Новых признаний поместными церквями ПЦУ не ожидается, считает источник
Эвакуированные из Китая в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
"Не в тот самолет ракета попала". Как Украина встречает своих из Уханя
Мужчина проходит мимо граффити с изображением нефтяной вышки в Каракасе, Венесуэла
Вашингтон в гневе: его санкции приносят России большие деньги
Ожоги Вики
Истории людей, выживших после сильнейших ожогов
Подарок
Эксперты выяснили, что девушки планируют дарить мужчинам на 23 февраля
Дмитрий Миронов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Дмитрий Миронов: история с объединением театра Волкова исчерпана
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион: встреча в Аммане — этап в предотвращении раскола
Самолет Аэрофлота с символикой 70-летия Великой Победы
"Аэрофлот": итоги заседания совета директоров
Искусственный интеллект
Разработчики ИИ получат налоговые льготы на десять лет
Национальный парк Пукхансан в Сеуле
Южная Корея планирует 162 мероприятия в рамках года обменов с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
11:02Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
11:02В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России
11:00В Кирове избили журналиста во время съемки сюжета о нарушителях ПДД
10:55Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо
10:50Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе
10:50ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью
10:49Хафтар обещал защитить ливийцев в случае провала переговоров в Женеве
10:46Посол США приветствовал возобновление межливийских переговоров
10:43В Москве пожарные спасли пять человек и кота при возгорании в доме
10:41В Чувашии десятый по счету министр лишился должности
10:37Путин, Меркель и Макрон поддержали соблюдение перемирия в Ливии
10:34В Минпромторге объяснили идею повышения налога на старые автомобили
Лента новостейМолния