Квалификация и профстандарт: стартуют новые курсы для нянь

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Кировской области создают службу сертифицированных нянь. Пригласить профессионала за определенную плату смогут все родители, которым нужна помощь по присмотру за ребенком в течение дня. Службу решили создать при центре социальной помощи семье и детям, а обучение специалистов организовали на базе государственного учреждения – Института развития образования Кировской области.

Идея этого проекта возникла после проведенного опроса местных жителей, которые хотели бы иметь возможность кратковременно воспользоваться услугами обученной сертифицированной няни. Первая группа кандидатов уже приступила к обучению по специальности "няня – работник по присмотру и уходу за детьми" 10 февраля. Занятия по новой программе бесплатны и длятся в течение месяца.

"Главным критерием было наличие опыта работы с детьми", – рассказала министр социального развития региона Ольга Шулятьева.

Возраст и пол кандидатов не оговаривается. Важно, чтобы состояние здоровья позволяло человеку работать качественно. Строгих требований к образованию также нет – достаточно оконченного среднего. Все кандидаты прошли психологическое тестирование, медицинский осмотр, а также проверку на отсутствие судимости. Это необходимо для того, чтобы родители могли спокойно доверить им своего ребенка.

По итогам обучения при условии успешной сдачи экзаменов слушателям курса будет выдан сертификат. Тех, кто его получит, включат в реестр сертифицированных нянь, который будет размещен на сайте министерства социального развития Кировской области и Кировского центра социальной помощи семье и детям.

"Сертификат гарантирует более квалифицированный подход в работе с ребенком. Любой маме будет спокойнее, если няня – профессионал своего дела", – считает одна из слушательниц курса.

Пенсионерка Елена Владимировна пошла учиться на профессиональную няню, уже имея два высших образования. Шесть внуков, которым она была няней, выросли и больше не нуждаются в уходе.

"Потребность заботиться о ком-то у меня осталась. Работа няней может стать дополнительным занятием и приносить доход", – поделилась она.

Елена добавила, что, даже имея большой опыт работы с детьми в саду и в семьях, всего за неделю на курсах она узнала много нового.

"Когда ребенок сложный, добиться контакта, наладить хорошие отношения с ним непросто, но очень интересно. Приходится пробовать разные способы, искать подходящие методы. Я люблю преодолевать подобные сложности", – отметила она.

Теория и практика

Задача курсов – дать теоретические и практические навыки будущим няням, которые позволят им работать в семьях или в дошкольных образовательных учреждениях. В ходе занятийони будут изучать педагогику, психологию развития ребенка, возрастную физиологию и гигиену, основы безопасности и правильного питания, развивающие игры, а также оказание первой медицинской помощи. Помимо этого слушателям предстоит пройти производственную практику, которая также оценивается педагогами.

"Мы разработали программу с учетом всех необходимых навыков и знаний, требующихся няне по профстандарту, принятому министерством труда и соцзащиты РФ в 2018 году", – рассказала заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования Института развития образования Елена Арасланова.

На курсах готовят универсальных нянь по четырем уровням квалификации: уход за детьми до одного года, от года до трех лет, от трех и старше, а также уход за детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Это все разные категории детей, имеющие разные потребности и возможности. К каждому нужен свой подход", – добавила Арасланова.

Специалисты института готовы поддерживать и консультировать своих выпускников после окончания курса.