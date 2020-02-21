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Туризм
2020-02-21T01:12+0300
https://ria.ru/20200221/1564973207.html
Названы лучшие сувениры, которые туристы привозят из разных стран
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РИА Новости

Названы лучшие сувениры, которые туристы привозят из разных стран

01:12 21.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедведь - символ Берлина на одной из улиц города
Медведь - символ Берлина на одной из улиц города
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Названы лучшие сувениры, которые туристы могут привезти из столиц разных стран, сообщает Daily Mail.
Эксперты британского портала путешествий опросили туристические офисы в 50 столицах и выяснили, какой самый главный сувенир отдыхающие должны привезти из их города.
Так, в Берлине рекомендуют покупать фигурку медведя.
В Брюсселе — миниатюру статуи писающего мальчика, а в Будапеште — венгерское лавандовое масло.
© РИА Новости / Алексей БабушкинШоколадные фигуры "Писающего мальчика" - символа Брюсселя - на витрине кондитерского магазина на одной из улиц бельгийской столицы
Шоколадные фигуры Писающего мальчика - символа Брюсселя - на витрине кондитерского магазина на одной из улиц бельгийской столицы
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Шоколадные фигуры "Писающего мальчика" - символа Брюсселя - на витрине кондитерского магазина на одной из улиц бельгийской столицы
Лучший сувенир из Лондона — плюшевый мишка.
Эйфелева башня — самая узнаваемая достопримечательность Парижа, ее небольшая модель может быть хорошим напоминанием о поездке во Францию.
CC BY 2.0 / hrohmann / Брелок с Эйфелевой башней
Брелок с Эйфелевой башней
CC BY 2.0 / hrohmann /
Брелок с Эйфелевой башней
Из Амстердама следует везти мини-grachtenpand (миниатюру дома, расположенного на берегу канала) — символ Нидерландов.
Оказавшись в Дублине, нужно отправиться в аптеку и выбрать там мыло из натуральных ингредиентов с ароматом лимона.
Статуя медведя, обнимающего дерево, — одна из самых популярных достопримечательностей Мадрида. Миниатюрная версия — лучший сувенир для туриста.
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