Названы лучшие сувениры, которые туристы привозят из разных стран

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Названы лучшие сувениры, которые туристы могут привезти из столиц разных стран, сообщает Daily Mail.
Эксперты британского портала путешествий опросили туристические офисы в 50 столицах и выяснили, какой самый главный сувенир отдыхающие должны привезти из их города.
Так, в Берлине рекомендуют покупать фигурку медведя.
В Брюсселе — миниатюру статуи писающего мальчика, а в Будапеште — венгерское лавандовое масло.
© РИА Новости / Алексей БабушкинШоколадные фигуры "Писающего мальчика" - символа Брюсселя - на витрине кондитерского магазина на одной из улиц бельгийской столицы
Шоколадные фигуры "Писающего мальчика" - символа Брюсселя - на витрине кондитерского магазина на одной из улиц бельгийской столицы
Лучший сувенир из Лондона — плюшевый мишка.
Эйфелева башня — самая узнаваемая достопримечательность Парижа, ее небольшая модель может быть хорошим напоминанием о поездке во Францию.
Из Амстердама следует везти мини-grachtenpand (миниатюру дома, расположенного на берегу канала) — символ Нидерландов.
Оказавшись в Дублине, нужно отправиться в аптеку и выбрать там мыло из натуральных ингредиентов с ароматом лимона.
Статуя медведя, обнимающего дерево, — одна из самых популярных достопримечательностей Мадрида. Миниатюрная версия — лучший сувенир для туриста.