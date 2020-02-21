Названы лучшие сувениры, которые туристы привозят из разных стран

Медведь - символ Берлина на одной из улиц города

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Названы лучшие сувениры, которые туристы могут привезти из столиц разных стран, Названы лучшие сувениры, которые туристы могут привезти из столиц разных стран, сообщает Daily Mail.

Эксперты британского портала путешествий опросили туристические офисы в 50 столицах и выяснили, какой самый главный сувенир отдыхающие должны привезти из их города.

Так, в Берлине рекомендуют покупать фигурку медведя.

В Брюсселе — миниатюру статуи писающего мальчика, а в Будапеште — венгерское лавандовое масло.

© РИА Новости / Алексей Бабушкин Шоколадные фигуры "Писающего мальчика" - символа Брюсселя - на витрине кондитерского магазина на одной из улиц бельгийской столицы © РИА Новости / Алексей Бабушкин Шоколадные фигуры "Писающего мальчика" - символа Брюсселя - на витрине кондитерского магазина на одной из улиц бельгийской столицы

Лучший сувенир из Лондона — плюшевый мишка.

Эйфелева башня — самая узнаваемая достопримечательность Парижа, ее небольшая модель может быть хорошим напоминанием о поездке во Францию.

Из Амстердама следует везти мини-grachtenpand (миниатюру дома, расположенного на берегу канала) — символ Нидерландов.

Оказавшись в Дублине, нужно отправиться в аптеку и выбрать там мыло из натуральных ингредиентов с ароматом лимона.