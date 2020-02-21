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Туризм
2020-02-21T11:10+0300
https://ria.ru/20200221/1564967845.html
Эйфелева башня "заговорит" по-русски: что нового в Париже
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_188:0:3744:2000_1036x0_80_0_0_dc50b05447e5b96e9abb2651a05e85cc.jpg
РИА Новости

Эйфелева башня "заговорит" по-русски: что нового в Париже

08:00 21.02.2020 (обновлено: 11:10 21.02.2020)
469
Увидеть Нотр-Дам, пострадавший от пожара, можно пока лишь снаружи. Но Париж старается удивить новыми достопримечательностями. Например, огромной фермой на крыше, открывающимися после реконструкции музеями, говорящей по-русски Эйфелевой башней. О том, где погулять и что посмотреть в столице Франции, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Эйфелевой башне 31 марта исполняется 131 год. Ее построили ко Всемирной парижской выставке. Сначала многие называли ее "нецелесообразной и ужасной", в том числе Эмиль Золя и Ги де Мопассан. Говорят, что последнему не оставалось ничего другого, как постоянно обедать в ресторане, расположенном на башне, — только оттуда не было видно творение Эйфеля.

Сейчас сюда приходят около шести миллионов туристов в год. Россиян — всего один процент. Но скоро станет больше — к лету появится русскоязычная версия официального сайта Эйфелевой башни. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании Патрик Бранко Рюиво.

Эйфелева башня в Париже
1 из 13

Эйфелевой башне 31 марта исполняется 131 год. Ее построили ко Всемирной парижской выставке. Сначала многие называли ее "нецелесообразной и ужасной", в том числе Эмиль Золя и Ги де Мопассан. Говорят, что последнему не оставалось ничего другого, как постоянно обедать в ресторане, расположенном на башне, — только оттуда не было видно творение Эйфеля.

Сейчас сюда приходят около шести миллионов туристов в год. Россиян — всего один процент. Но скоро станет больше — к лету появится русскоязычная версия официального сайта Эйфелевой башни. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании Патрик Бранко Рюиво.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© Фото : Pixabay / Phil Riley

Осенью здесь после реконструкции откроется ресторан с кухней типичного парижского бистро.

Меню пока держат в секрете, но, скорее всего, там будут традиционные фуа-гра, луковый суп, улитки. Ценник — от 30 евро за обед и от 95 за ужин.

Длинные очереди за билетами на башню, конечно, отпугивают. Но их можно обойти — купить в онлайне за два месяца.

Кстати, на первый уровень поднимаются бесплатно. А если не смущает вид, который так не нравился Ги де Мопассану, погуляйте в историческом парке неподалеку.

Эйфелева башня в Париже
2 из 13

Осенью здесь после реконструкции откроется ресторан с кухней типичного парижского бистро.

Меню пока держат в секрете, но, скорее всего, там будут традиционные фуа-гра, луковый суп, улитки. Ценник — от 30 евро за обед и от 95 за ужин.

Длинные очереди за билетами на башню, конечно, отпугивают. Но их можно обойти — купить в онлайне за два месяца.

Кстати, на первый уровень поднимаются бесплатно. А если не смущает вид, который так не нравился Ги де Мопассану, погуляйте в историческом парке неподалеку.

© Фото : Pixabay / Phil Riley
© AFP 2020 / Joel Saget

Весной на крыше павильона выставочного центра "Порт де Версаль" (Paris Expo Porte de Versailles) откроется одна из крупнейших в мире городских ферм. Там будут выращивать тысячи килограммов овощей и фруктов, причем не на грядках, а на специальных вертикальных конструкциях. Попробовать фермерскую продукцию предложат тут же — в барах и ресторанах с видом на город.

Сам выставочный центр возведен в 1923 году для Парижской ярмарки. И вот уже более 90 лет он ежегодно принимает свыше 7,5 миллиона посетителей. Здесь проводят конгрессы, отраслевые выставки, устраивают деловые приемы.

Посетители сельскохозяйственной ярмарки в выставочном центре Paris Expo Porte de Versailles в Париже
3 из 13

Весной на крыше павильона выставочного центра "Порт де Версаль" (Paris Expo Porte de Versailles) откроется одна из крупнейших в мире городских ферм. Там будут выращивать тысячи килограммов овощей и фруктов, причем не на грядках, а на специальных вертикальных конструкциях. Попробовать фермерскую продукцию предложат тут же — в барах и ресторанах с видом на город.

Сам выставочный центр возведен в 1923 году для Парижской ярмарки. И вот уже более 90 лет он ежегодно принимает свыше 7,5 миллиона посетителей. Здесь проводят конгрессы, отраслевые выставки, устраивают деловые приемы.

© AFP 2020 / Joel Saget
© AFP 2020 / Bertrand Guay

За классикой — в Версаль, который был официальной королевской резиденцией до Великой французской революции. Потом дворцово-парковый ансамбль открыли для публики.

Кстати, в 1717 году здесь был Петр I во время своего длительного путешествия по Западной Европе.

Версаль уже 40 лет входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Менеджер по продажам туров Дени Вердиер-Магнеау советует: "Если заказать экскурсию, гид проведет в закрытые части музея. В хорошую погоду стоит арендовать лодку, покататься на пони или мини-поезде, любители фитнеса могут побегать по специальным дорожкам".

Посетители в Зеркальной галерее Версальского дворца в Париже
4 из 13

За классикой — в Версаль, который был официальной королевской резиденцией до Великой французской революции. Потом дворцово-парковый ансамбль открыли для публики.

Кстати, в 1717 году здесь был Петр I во время своего длительного путешествия по Западной Европе.

Версаль уже 40 лет входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Менеджер по продажам туров Дени Вердиер-Магнеау советует: "Если заказать экскурсию, гид проведет в закрытые части музея. В хорошую погоду стоит арендовать лодку, покататься на пони или мини-поезде, любители фитнеса могут побегать по специальным дорожкам".

© AFP 2020 / Bertrand Guay
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Сердце города, собор Парижской Богоматери сильно пострадал от пожара в апреле прошлого года. Обещают все восстановить к 2024 году, к летним Олимпийским играм.

"Площадь перед собором доступна, можно подойти к нулевому меридиану и сфотографироваться так, чтобы не было видно строительных лесов", — говорит Ирина Мануильская, начальник отдела продаж одного из туроператоров. Гиды показывают, как все выглядело раньше, и фотоснимки пожара.

Туристы на набережной Сены у Собора Парижской Богоматери в Париже
5 из 13

Сердце города, собор Парижской Богоматери сильно пострадал от пожара в апреле прошлого года. Обещают все восстановить к 2024 году, к летним Олимпийским играм.

"Площадь перед собором доступна, можно подойти к нулевому меридиану и сфотографироваться так, чтобы не было видно строительных лесов", — говорит Ирина Мануильская, начальник отдела продаж одного из туроператоров. Гиды показывают, как все выглядело раньше, и фотоснимки пожара.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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CC BY-SA 3.0 / Lionel Allorge / Interior view of the Carnavalet museum in Paris, France.

В этом году после реконструкции откроются несколько известных музеев. Например, "Карнавале", посвященный истории города. Здание, где он находится, старше Версаля, — построено в 1548-1560 годах. Там более 600 тысяч экспонатов: картины, рисунки и гравюры, плакаты, фотографии, монеты и медали, предметы мебели. Есть работы Жана Беро, Жана-Батиста Камиля Коро.

А главное — прогуливаясь по залам, можно совершить путешествие по городу во времени — от древности до наших дней.

Музей Карнавале в Париже
6 из 13

В этом году после реконструкции откроются несколько известных музеев. Например, "Карнавале", посвященный истории города. Здание, где он находится, старше Версаля, — построено в 1548-1560 годах. Там более 600 тысяч экспонатов: картины, рисунки и гравюры, плакаты, фотографии, монеты и медали, предметы мебели. Есть работы Жана Беро, Жана-Батиста Камиля Коро.

А главное — прогуливаясь по залам, можно совершить путешествие по городу во времени — от древности до наших дней.

CC BY-SA 3.0 / Lionel Allorge / Interior view of the Carnavalet museum in Paris, France.
© AFP 2020 / Stephane De Sakutin

Отреставрировали и Музей моды — Palais Galliera. Здесь вы узнаете, как одевались в былые века. Экспонируются вещи довольно хрупкие. Сайт музея сообщает: "Предмет одежды или аксессуар, представленный на четыре месяца, требует четыре года отдыха!" Так что все выставки здесь — временные, а постоянно коллекция хранится в специальных условиях.

Десятки тысяч предметов одежды: от брюк Людовика XVII до моделей Кристиана Диора. Есть даже пять тысяч предметов нижнего белья разных эпох. А кроме того — рисунки, фотографии, графика.

Экспозиция Музея моды в Париже
7 из 13

Отреставрировали и Музей моды — Palais Galliera. Здесь вы узнаете, как одевались в былые века. Экспонируются вещи довольно хрупкие. Сайт музея сообщает: "Предмет одежды или аксессуар, представленный на четыре месяца, требует четыре года отдыха!" Так что все выставки здесь — временные, а постоянно коллекция хранится в специальных условиях.

Десятки тысяч предметов одежды: от брюк Людовика XVII до моделей Кристиана Диора. Есть даже пять тысяч предметов нижнего белья разных эпох. А кроме того — рисунки, фотографии, графика.

© AFP 2020 / Stephane De Sakutin
© AFP 2020 / Matthieu Alexandre

Историю французской кухни не нужно искать в музеях, она есть в кафе, ресторанах и, главное, брассери. В переводе с французского это слово означает "пивоварня", но вино и кофе там тоже подают.

Интерьер и меню тут не меняются десятилетиями, так что эти "пабы" помнят известных писателей, художников, музыкантов. Например, брассери Lipp на бульваре Сен-Жермен посещали Андре Жид и Пабло Пикассо, завсегдатаем был и Эрнест Хемингуэй. В наше время там дегустировали французскую кухню Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Шэрон Стоун. Напротив — Café de Flore, где обедали Гийом Аполлинер и Луи Арагон, заглядывал даже Лев Троцкий. В кафе проходили встречи дадаистов, сюрреалистов, коммунистов. Здесь ужинали Джек Николсон, Джонни Депп, Тим Бертон.

"Это история Парижа, поэтому брассери так много в известных кварталах: в Марэ, в районе Лувра, Елисейских Полей и Люксембургского сада", — объясняет Марина Бондаренко, начальник выездного отдела туроператора, специализирующегося на Франции.

Посетители на летней веранде кафе возле Пале-Рояль в Париже
8 из 13

Историю французской кухни не нужно искать в музеях, она есть в кафе, ресторанах и, главное, брассери. В переводе с французского это слово означает "пивоварня", но вино и кофе там тоже подают.

Интерьер и меню тут не меняются десятилетиями, так что эти "пабы" помнят известных писателей, художников, музыкантов. Например, брассери Lipp на бульваре Сен-Жермен посещали Андре Жид и Пабло Пикассо, завсегдатаем был и Эрнест Хемингуэй. В наше время там дегустировали французскую кухню Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Шэрон Стоун. Напротив — Café de Flore, где обедали Гийом Аполлинер и Луи Арагон, заглядывал даже Лев Троцкий. В кафе проходили встречи дадаистов, сюрреалистов, коммунистов. Здесь ужинали Джек Николсон, Джонни Депп, Тим Бертон.

"Это история Парижа, поэтому брассери так много в известных кварталах: в Марэ, в районе Лувра, Елисейских Полей и Люксембургского сада", — объясняет Марина Бондаренко, начальник выездного отдела туроператора, специализирующегося на Франции.

© AFP 2020 / Matthieu Alexandre
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Еще один вариант перекусить — прокатиться на корабле по Сене. Стоимость ужина при этом варьируется довольно сильно. Прогулка с шампанским — 24,5 евро, ужин с водой — от 39 евро на человека, а еда на яхте со специально приглашенными поваром и сомелье — от 280 евро.

Туристический теплоход проходит под мостом Александра III в Париже
9 из 13

Еще один вариант перекусить — прокатиться на корабле по Сене. Стоимость ужина при этом варьируется довольно сильно. Прогулка с шампанским — 24,5 евро, ужин с водой — от 39 евро на человека, а еда на яхте со специально приглашенными поваром и сомелье — от 280 евро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© AFP 2020 / Eric Feferberg

Брассери "Две мельницы", которая стала местом действия знаменитого фильма "Амели" с Одри Тоту, действительно находится между кабаре "Мулен Руж" и ветряной деревянной "Мулен де ла Галетт".

Интерьер практически не изменился с 1950-х. Демонтировали лишь табачный прилавок.

Кафе Две мельницы в Париже
10 из 13

Брассери "Две мельницы", которая стала местом действия знаменитого фильма "Амели" с Одри Тоту, действительно находится между кабаре "Мулен Руж" и ветряной деревянной "Мулен де ла Галетт".

Интерьер практически не изменился с 1950-х. Демонтировали лишь табачный прилавок.

© AFP 2020 / Eric Feferberg
© Фото : из личного архива Софьи Филипповой

Богемный Монмартр — это холм высотой 130 метров на севере Парижа. Вошел в черту города в середине XIX века. Еще в галло-римскую эпоху считался одним из самых богатых районов в округе, с виллами и храмами. В XIX-XX веках здесь жили известные художники (цены на квартиры были ниже, чем в центре города) — Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо, Модильяни.

"Останавливаясь в отеле в районе Монмартра, чувствуешь себя настоящей парижанкой, — признается туристка Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Кривые улочки, небольшие дома, в каждом — кафе со столиками на улице, кондитерские с маленькими пирожными и макарунами, крошечные площади и скверики внутри района, где местные сидят на лавках, беседуют и кормят птиц".

Монмартр. Париж
11 из 13

Богемный Монмартр — это холм высотой 130 метров на севере Парижа. Вошел в черту города в середине XIX века. Еще в галло-римскую эпоху считался одним из самых богатых районов в округе, с виллами и храмами. В XIX-XX веках здесь жили известные художники (цены на квартиры были ниже, чем в центре города) — Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо, Модильяни.

"Останавливаясь в отеле в районе Монмартра, чувствуешь себя настоящей парижанкой, — признается туристка Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Кривые улочки, небольшие дома, в каждом — кафе со столиками на улице, кондитерские с маленькими пирожными и макарунами, крошечные площади и скверики внутри района, где местные сидят на лавках, беседуют и кормят птиц".

© Фото : из личного архива Софьи Филипповой
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк

Базилика Сакре-Кёр, то есть Святого Сердца, стоит на самой высокой точке Монмартра. Ее строили с 1875-го по 1914 год.

Сюда можно подняться по лестнице, на фуникулере от касс, но лучше — на туристическом паровозике от кабаре "Мулен Руж". Рядом — множество сувенирных лавок и кафе. "Наверху обязательно нужно сделать селфи на фоне панорамы Парижа", — уточняет Надежда.

Собор Базилика Сакре Кер на холме Монмартр в Париже
12 из 13

Базилика Сакре-Кёр, то есть Святого Сердца, стоит на самой высокой точке Монмартра. Ее строили с 1875-го по 1914 год.

Сюда можно подняться по лестнице, на фуникулере от касс, но лучше — на туристическом паровозике от кабаре "Мулен Руж". Рядом — множество сувенирных лавок и кафе. "Наверху обязательно нужно сделать селфи на фоне панорамы Парижа", — уточняет Надежда.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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© AP Photo / Thibault Camus

Завершить день в Париже стоит в "Мулен Руж". Ужин с шоу стоит от 200 евро. Здесь бывали Пабло Пикассо, Оскар Уайльд, плакаты рисовал Тулуз-Лотрек. Конечно, главная фишка шоу — знаменитый французский канкан.

А еще именно здесь в 1893 году впервые показали стриптиз — одна из танцовщиц разделась на сцене.

Танцовщицы Мулен Руж перед зданием кабаре в Париже
13 из 13

Завершить день в Париже стоит в "Мулен Руж". Ужин с шоу стоит от 200 евро. Здесь бывали Пабло Пикассо, Оскар Уайльд, плакаты рисовал Тулуз-Лотрек. Конечно, главная фишка шоу — знаменитый французский канкан.

А еще именно здесь в 1893 году впервые показали стриптиз — одна из танцовщиц разделась на сцене.

© AP Photo / Thibault Camus
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ТуризмВерсальЛуврПабло ПикассоАрнольд ШварценеггерЭрнест ХемингуэйТуризмФото - ТуризмМаршруты - ТуризмФранцияПариж
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