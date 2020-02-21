Эйфелева башня "заговорит" по-русски: что нового в Париже

Эйфелевой башне 31 марта исполняется 131 год. Ее построили ко Всемирной парижской выставке. Сначала многие называли ее "нецелесообразной и ужасной", в том числе Эмиль Золя и Ги де Мопассан. Говорят, что последнему не оставалось ничего другого, как постоянно обедать в ресторане, расположенном на башне, — только оттуда не было видно творение Эйфеля.

Сейчас сюда приходят около шести миллионов туристов в год. Россиян — всего один процент. Но скоро станет больше — к лету появится русскоязычная версия официального сайта Эйфелевой башни. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании Патрик Бранко Рюиво.