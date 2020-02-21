Эйфелева башня "заговорит" по-русски: что нового в Париже

Эйфелевой башне 31 марта исполняется 131 год. Ее построили ко Всемирной парижской выставке. Сначала многие называли ее "нецелесообразной и ужасной", в том числе Эмиль Золя и Ги де Мопассан. Говорят, что последнему не оставалось ничего другого, как постоянно обедать в ресторане, расположенном на башне, — только оттуда не было видно творение Эйфеля.
Сейчас сюда приходят около шести миллионов туристов в год. Россиян — всего один процент. Но скоро станет больше — к лету появится русскоязычная версия официального сайта Эйфелевой башни. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании Патрик Бранко Рюиво.
Эйфелевой башне 31 марта исполняется 131 год. Ее построили ко Всемирной парижской выставке. Сначала многие называли ее "нецелесообразной и ужасной", в том числе Эмиль Золя и Ги де Мопассан. Говорят, что последнему не оставалось ничего другого, как постоянно обедать в ресторане, расположенном на башне, — только оттуда не было видно творение Эйфеля.
Сейчас сюда приходят около шести миллионов туристов в год. Россиян — всего один процент. Но скоро станет больше — к лету появится русскоязычная версия официального сайта Эйфелевой башни. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании Патрик Бранко Рюиво.
Осенью здесь после реконструкции откроется ресторан с кухней типичного парижского бистро.
Меню пока держат в секрете, но, скорее всего, там будут традиционные фуа-гра, луковый суп, улитки. Ценник — от 30 евро за обед и от 95 за ужин.
Длинные очереди за билетами на башню, конечно, отпугивают. Но их можно обойти — купить в онлайне за два месяца.
Кстати, на первый уровень поднимаются бесплатно. А если не смущает вид, который так не нравился Ги де Мопассану, погуляйте в историческом парке неподалеку.
Осенью здесь после реконструкции откроется ресторан с кухней типичного парижского бистро.
Меню пока держат в секрете, но, скорее всего, там будут традиционные фуа-гра, луковый суп, улитки. Ценник — от 30 евро за обед и от 95 за ужин.
Длинные очереди за билетами на башню, конечно, отпугивают. Но их можно обойти — купить в онлайне за два месяца.
Кстати, на первый уровень поднимаются бесплатно. А если не смущает вид, который так не нравился Ги де Мопассану, погуляйте в историческом парке неподалеку.
Весной на крыше павильона выставочного центра "Порт де Версаль" (Paris Expo Porte de Versailles) откроется одна из крупнейших в мире городских ферм. Там будут выращивать тысячи килограммов овощей и фруктов, причем не на грядках, а на специальных вертикальных конструкциях. Попробовать фермерскую продукцию предложат тут же — в барах и ресторанах с видом на город.
Сам выставочный центр возведен в 1923 году для Парижской ярмарки. И вот уже более 90 лет он ежегодно принимает свыше 7,5 миллиона посетителей. Здесь проводят конгрессы, отраслевые выставки, устраивают деловые приемы.
Весной на крыше павильона выставочного центра "Порт де Версаль" (Paris Expo Porte de Versailles) откроется одна из крупнейших в мире городских ферм. Там будут выращивать тысячи килограммов овощей и фруктов, причем не на грядках, а на специальных вертикальных конструкциях. Попробовать фермерскую продукцию предложат тут же — в барах и ресторанах с видом на город.
Сам выставочный центр возведен в 1923 году для Парижской ярмарки. И вот уже более 90 лет он ежегодно принимает свыше 7,5 миллиона посетителей. Здесь проводят конгрессы, отраслевые выставки, устраивают деловые приемы.
За классикой — в Версаль, который был официальной королевской резиденцией до Великой французской революции. Потом дворцово-парковый ансамбль открыли для публики.
Кстати, в 1717 году здесь был Петр I во время своего длительного путешествия по Западной Европе.
Версаль уже 40 лет входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Менеджер по продажам туров Дени Вердиер-Магнеау советует: "Если заказать экскурсию, гид проведет в закрытые части музея. В хорошую погоду стоит арендовать лодку, покататься на пони или мини-поезде, любители фитнеса могут побегать по специальным дорожкам".
За классикой — в Версаль, который был официальной королевской резиденцией до Великой французской революции. Потом дворцово-парковый ансамбль открыли для публики.
Кстати, в 1717 году здесь был Петр I во время своего длительного путешествия по Западной Европе.
Версаль уже 40 лет входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Менеджер по продажам туров Дени Вердиер-Магнеау советует: "Если заказать экскурсию, гид проведет в закрытые части музея. В хорошую погоду стоит арендовать лодку, покататься на пони или мини-поезде, любители фитнеса могут побегать по специальным дорожкам".
Сердце города, собор Парижской Богоматери сильно пострадал от пожара в апреле прошлого года. Обещают все восстановить к 2024 году, к летним Олимпийским играм.
"Площадь перед собором доступна, можно подойти к нулевому меридиану и сфотографироваться так, чтобы не было видно строительных лесов", — говорит Ирина Мануильская, начальник отдела продаж одного из туроператоров. Гиды показывают, как все выглядело раньше, и фотоснимки пожара.
Сердце города, собор Парижской Богоматери сильно пострадал от пожара в апреле прошлого года. Обещают все восстановить к 2024 году, к летним Олимпийским играм.
"Площадь перед собором доступна, можно подойти к нулевому меридиану и сфотографироваться так, чтобы не было видно строительных лесов", — говорит Ирина Мануильская, начальник отдела продаж одного из туроператоров. Гиды показывают, как все выглядело раньше, и фотоснимки пожара.
В этом году после реконструкции откроются несколько известных музеев. Например, "Карнавале", посвященный истории города. Здание, где он находится, старше Версаля, — построено в 1548-1560 годах. Там более 600 тысяч экспонатов: картины, рисунки и гравюры, плакаты, фотографии, монеты и медали, предметы мебели. Есть работы Жана Беро, Жана-Батиста Камиля Коро.
А главное — прогуливаясь по залам, можно совершить путешествие по городу во времени — от древности до наших дней.
В этом году после реконструкции откроются несколько известных музеев. Например, "Карнавале", посвященный истории города. Здание, где он находится, старше Версаля, — построено в 1548-1560 годах. Там более 600 тысяч экспонатов: картины, рисунки и гравюры, плакаты, фотографии, монеты и медали, предметы мебели. Есть работы Жана Беро, Жана-Батиста Камиля Коро.
А главное — прогуливаясь по залам, можно совершить путешествие по городу во времени — от древности до наших дней.
Отреставрировали и Музей моды — Palais Galliera. Здесь вы узнаете, как одевались в былые века. Экспонируются вещи довольно хрупкие. Сайт музея сообщает: "Предмет одежды или аксессуар, представленный на четыре месяца, требует четыре года отдыха!" Так что все выставки здесь — временные, а постоянно коллекция хранится в специальных условиях.
Десятки тысяч предметов одежды: от брюк Людовика XVII до моделей Кристиана Диора. Есть даже пять тысяч предметов нижнего белья разных эпох. А кроме того — рисунки, фотографии, графика.
Отреставрировали и Музей моды — Palais Galliera. Здесь вы узнаете, как одевались в былые века. Экспонируются вещи довольно хрупкие. Сайт музея сообщает: "Предмет одежды или аксессуар, представленный на четыре месяца, требует четыре года отдыха!" Так что все выставки здесь — временные, а постоянно коллекция хранится в специальных условиях.
Десятки тысяч предметов одежды: от брюк Людовика XVII до моделей Кристиана Диора. Есть даже пять тысяч предметов нижнего белья разных эпох. А кроме того — рисунки, фотографии, графика.
Историю французской кухни не нужно искать в музеях, она есть в кафе, ресторанах и, главное, брассери. В переводе с французского это слово означает "пивоварня", но вино и кофе там тоже подают.
Интерьер и меню тут не меняются десятилетиями, так что эти "пабы" помнят известных писателей, художников, музыкантов. Например, брассери Lipp на бульваре Сен-Жермен посещали Андре Жид и Пабло Пикассо, завсегдатаем был и Эрнест Хемингуэй. В наше время там дегустировали французскую кухню Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Шэрон Стоун. Напротив — Café de Flore, где обедали Гийом Аполлинер и Луи Арагон, заглядывал даже Лев Троцкий. В кафе проходили встречи дадаистов, сюрреалистов, коммунистов. Здесь ужинали Джек Николсон, Джонни Депп, Тим Бертон.
"Это история Парижа, поэтому брассери так много в известных кварталах: в Марэ, в районе Лувра, Елисейских Полей и Люксембургского сада", — объясняет Марина Бондаренко, начальник выездного отдела туроператора, специализирующегося на Франции.
Историю французской кухни не нужно искать в музеях, она есть в кафе, ресторанах и, главное, брассери. В переводе с французского это слово означает "пивоварня", но вино и кофе там тоже подают.
Интерьер и меню тут не меняются десятилетиями, так что эти "пабы" помнят известных писателей, художников, музыкантов. Например, брассери Lipp на бульваре Сен-Жермен посещали Андре Жид и Пабло Пикассо, завсегдатаем был и Эрнест Хемингуэй. В наше время там дегустировали французскую кухню Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Шэрон Стоун. Напротив — Café de Flore, где обедали Гийом Аполлинер и Луи Арагон, заглядывал даже Лев Троцкий. В кафе проходили встречи дадаистов, сюрреалистов, коммунистов. Здесь ужинали Джек Николсон, Джонни Депп, Тим Бертон.
"Это история Парижа, поэтому брассери так много в известных кварталах: в Марэ, в районе Лувра, Елисейских Полей и Люксембургского сада", — объясняет Марина Бондаренко, начальник выездного отдела туроператора, специализирующегося на Франции.
Еще один вариант перекусить — прокатиться на корабле по Сене. Стоимость ужина при этом варьируется довольно сильно. Прогулка с шампанским — 24,5 евро, ужин с водой — от 39 евро на человека, а еда на яхте со специально приглашенными поваром и сомелье — от 280 евро.
Еще один вариант перекусить — прокатиться на корабле по Сене. Стоимость ужина при этом варьируется довольно сильно. Прогулка с шампанским — 24,5 евро, ужин с водой — от 39 евро на человека, а еда на яхте со специально приглашенными поваром и сомелье — от 280 евро.
Брассери "Две мельницы", которая стала местом действия знаменитого фильма "Амели" с Одри Тоту, действительно находится между кабаре "Мулен Руж" и ветряной деревянной "Мулен де ла Галетт".
Интерьер практически не изменился с 1950-х. Демонтировали лишь табачный прилавок.
Брассери "Две мельницы", которая стала местом действия знаменитого фильма "Амели" с Одри Тоту, действительно находится между кабаре "Мулен Руж" и ветряной деревянной "Мулен де ла Галетт".
Интерьер практически не изменился с 1950-х. Демонтировали лишь табачный прилавок.
Богемный Монмартр — это холм высотой 130 метров на севере Парижа. Вошел в черту города в середине XIX века. Еще в галло-римскую эпоху считался одним из самых богатых районов в округе, с виллами и храмами. В XIX-XX веках здесь жили известные художники (цены на квартиры были ниже, чем в центре города) — Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо, Модильяни.
"Останавливаясь в отеле в районе Монмартра, чувствуешь себя настоящей парижанкой, — признается туристка Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Кривые улочки, небольшие дома, в каждом — кафе со столиками на улице, кондитерские с маленькими пирожными и макарунами, крошечные площади и скверики внутри района, где местные сидят на лавках, беседуют и кормят птиц".
Богемный Монмартр — это холм высотой 130 метров на севере Парижа. Вошел в черту города в середине XIX века. Еще в галло-римскую эпоху считался одним из самых богатых районов в округе, с виллами и храмами. В XIX-XX веках здесь жили известные художники (цены на квартиры были ниже, чем в центре города) — Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо, Модильяни.
"Останавливаясь в отеле в районе Монмартра, чувствуешь себя настоящей парижанкой, — признается туристка Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Кривые улочки, небольшие дома, в каждом — кафе со столиками на улице, кондитерские с маленькими пирожными и макарунами, крошечные площади и скверики внутри района, где местные сидят на лавках, беседуют и кормят птиц".
Базилика Сакре-Кёр, то есть Святого Сердца, стоит на самой высокой точке Монмартра. Ее строили с 1875-го по 1914 год.
Сюда можно подняться по лестнице, на фуникулере от касс, но лучше — на туристическом паровозике от кабаре "Мулен Руж". Рядом — множество сувенирных лавок и кафе. "Наверху обязательно нужно сделать селфи на фоне панорамы Парижа", — уточняет Надежда.
Базилика Сакре-Кёр, то есть Святого Сердца, стоит на самой высокой точке Монмартра. Ее строили с 1875-го по 1914 год.
Сюда можно подняться по лестнице, на фуникулере от касс, но лучше — на туристическом паровозике от кабаре "Мулен Руж". Рядом — множество сувенирных лавок и кафе. "Наверху обязательно нужно сделать селфи на фоне панорамы Парижа", — уточняет Надежда.
Завершить день в Париже стоит в "Мулен Руж". Ужин с шоу стоит от 200 евро. Здесь бывали Пабло Пикассо, Оскар Уайльд, плакаты рисовал Тулуз-Лотрек. Конечно, главная фишка шоу — знаменитый французский канкан.
А еще именно здесь в 1893 году впервые показали стриптиз — одна из танцовщиц разделась на сцене.
Завершить день в Париже стоит в "Мулен Руж". Ужин с шоу стоит от 200 евро. Здесь бывали Пабло Пикассо, Оскар Уайльд, плакаты рисовал Тулуз-Лотрек. Конечно, главная фишка шоу — знаменитый французский канкан.
А еще именно здесь в 1893 году впервые показали стриптиз — одна из танцовщиц разделась на сцене.