Международный день родного языка ( International Mother Language Day ) был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.

Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Родной язык – это выражение самосознания и связи поколений. Он тесно связан с историей этноса, обеспечивает его единство и становится залогом его оригинальности: он формирует неразрывную связь между его носителями и служит основой для народа. Языки содержат в себе совокупность приобретенных знаний. Так, некоторые из них неповторимым образом описывают определенную среду, например, амазонские джунгли, отмечают свойства лечебных трав или содержат сведения по астрономии.

Деятельность по распространению родного языка способствует не только лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и более полному пониманию языковых и культурных традиций во всем мире. Но, несмотря на огромную ценность, языки во всем мире продолжают исчезать.

Исчезновение любого языка означает потерю частицы общечеловеческого наследия.

Введя в международный календарь День родного языка, ЮНЕСКО призвала страны разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия, нацеленные на уважение и защиту всех языков, особенно языков, находящихся на грани исчезновения.

Каждый год Международный день родного языка проводится под определенной темой.

Тема Дня родного языка в 2019 году была "Языки коренных народов важны для устойчивого развития, построения мира и примирения". Организация Объединенных Наций объявила 2019 год Годом языков коренных народов.

В 2020 году тема Международного дня родного языка – "Языки без границ".

По мнению ЮНЕСКО, местные, трансграничные языки могут способствовать мирному диалогу и сохранению наследия коренных народов. В частности, носители языка суахили в странах Африки к югу от Сахары и кечуа в Южной Америке разделяют общую культуру с общинами соседних стран.

По данным ООН , в мире насчитывается около семи тысяч языков, из них 2680 языков находятся на грани исчезновения. 370 миллионов человек представляют пять тысяч культур коренных народов в 90 странах.

Исчезновение языков идет разными темпами. В Австралии, которая до 1970-х годов запрещала аборигенам использовать их родной язык, принадлежит рекорд по числу погибших или оказавшихся под угрозой исчезновения языков: из 400 существовавших там в начале ХХ века языков в настоящее время говорят всего на 25. Из 1,4 тысячи африканских языков по меньшей мере 250 находятся под угрозой, а 500-600 переживают упадок, что особенно характерно для Нигерии и стран Восточной Африки. В Северо-Восточной Азии лишь 6 из 47 известных языков удается выжить под напором русского. На Тайване более половины из 23 языков не выдержали давления китайского.

Невозможно определить точное количество языков, которые исчезли в течение всей истории человечества. Лингвистам удалось подсчитать число языков, исчезнувших в определенных регионах, таких как Европа и Малая Азия (75 языков) или США (115 языков, исчезнувших за последние пять веков из 280, на которых говорили в эпоху Христофора Колумба). Некоторые примеры недавно вымерших языков: аса (Танзания) – в 1976 году; убыхский язык (Турция) исчез в 1992 году со смертью Тевфика Эсенча; бабинский саамский язык или аккала (Российская Федерация) – его последний носитель скончался в 2003 году; эякский язык (США, Аляска) исчез в 2008 году со смертью Мэри Смит Джоунс.

В настоящее время исчезающие языки есть во всех регионах и почти во всех странах мира. Наибольшая опасность исчезновения угрожает регионам с языковым разнообразием.

В России проживают 160 национальностей, большинство из которых малочисленны и живут на ограниченной территории. В РФ проводится обучение на 24 языках, 81 язык изучается как предмет. У коренных народов ситуация осложняется отсутствием письменности некоторых из них, нехваткой педагогов, владеющим этим языком. У многих языков остались единицы носителей.

Первым в списке на исчезновение в России признан водский язык . Этот язык помнят несколько представителей самого старшего поколения, проживающие в двух деревнях на северо-западе Ленинградской области.

Специалисты отмечают , если раньше язык исчезал в результате физической гибели народа из-за эпидемий, войн или спада рождаемости, то сегодня носители так или иначе добровольно переходят на другой, доминирующий язык. В некоторых случаях политические власти оказывают давление на граждан с тем, чтобы те говорили на официальном языке (существование нескольких языков зачастую воспринимается как угроза для национального единства). Кроме того, носители могут отказаться от родного языка в пользу доминирующего, если чувствуют, что это может способствовать интеграции в общество их самих и их детей. Расширение торговых связей, привлекательность потребительских благ, урбанизация и усиление экономических ограничений – все это подталкивает носителей к переходу на официальный язык. Телевидение и радио тоже вносят свой вклад, укрепляя положение доминирующего языка.

По мнению ЮНЕСКО, среди мер, необходимых для предотвращения исчезновения языка – создание благоприятных условий для того, чтобы его носители говорили на нем и обучали этому языку своих детей; создание образовательных систем, способствующих обучению на родном языке, разработка системы письма. Поскольку основным фактором является отношение членов общины к своему собственному языку, также необходимо создать социальную и политическую среду, которая будет способствовать многоязычию и уважению к языкам коренных народов, чтобы использование этих языков стало преимуществом, а не являлось недостатком.

целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием, в октябре 2018 года указом президента РФ был создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.

21 февраля 2019 года, в Международный день родного языка, фонд был зарегистрирован Минюстом России. Помимо поддержки изучения родных языков на всей территории страны в его он занимается созданием учебников и словарей, содействием в подготовке преподавателей.