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Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Белоруссией
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РИА Новости

Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Белоруссией

00:24 21.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Бобылев Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Бобылев
21 февраля 1995 года в Минске президентом России Борисом Ельциным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Белоруссией.
Договор является первым документом, заключенным после распада Советского Союза, направленным на интеграцию между Россией и Белоруссией на пути к Союзному государству.
В документе отмечается, что Договор между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР) и Белорусской Советской Социалистической Республикой (БССР) от 18 декабря 1990 года сыграл свою историческую роль и прекращает свое действие со дня вступления в силу Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Белоруссией.
Согласно документу, Россия и Белоруссия договариваются строить дружественные, добрососедские отношения и развивать сотрудничество, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, равноправия и невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, добросовестного выполнения обязательств, а также другими общепризнанными принципами и нормами международного права.
Договор предусматривает тесное сотрудничество России и Белоруссии в целях сохранения мира, укрепления стабильности, региональной и глобальной безопасности. Согласно договору, Россия и Белоруссия в условиях открытости границы между ними осуществляют на своих границах с третьими государствами надлежащие меры по обеспечению безопасности друг друга. Они должны согласовывать и принимать необходимые меры для взаимного обеспечения безвизового въезда, выезда и пребывания граждан одного государства на территории другого.
Договор предусматривает координацию деятельности стран в военной области. В документе говорится, что в случае вооруженного нападения на Россию или Белоруссию или угрозы такого нападения страны будут консультироваться и принимать другие меры с учетом обязательств по Договору о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и другим договорам, участниками которых они являются.
Каждая из стран, согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, должна воздерживаться от участия или поддержки каких бы то ни было действий, направленных против другой страны, и обязуется не заключать каких-либо договоров, направленных против нее. Россия и Белоруссия не допускают, чтобы территория одного государства была использована в ущерб безопасности другого.
Договор предусматривает содействие расширению парламентских связей между Россией и Белоруссией, развитию торгово-экономических связей приграничных территорий обоих государств, всесторонних контактов между их гражданами, политическими партиями и движениями, профсоюзами, женскими, молодежными, религиозными, спортивными и другими объединениями и союзами, органами печати и информации.
Документ предусматривает углубление экономической интеграции двух стран, создание условий для формирования единого экономического пространства. В этих целях, говорится в документе, страны должны координировать финансовую, денежно-кредитную, бюджетную, валютную, инвестиционную, ценовую, налоговую, платежно-расчетную и таможенную политику, создавать равные возможности и условия для хозяйствующих субъектов, способствовать созданию финансово-промышленных групп и кооперации предприятий, объединений и банков, производителей и потребителей продукции на основе свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
В документе сообщается, что Россия и Белоруссия способствуют сохранению и развитию на взаимовыгодной основе производственной и научно-технической кооперации между хозяйствующими субъектами при разработке и производстве современной наукоемкой продукции, включая продукцию для нужд обороны.
Документ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в области строительства и архитектуры, национальных энергетических, транспортных систем и систем связи, телекоммуникаций и информатики.
В договоре отмечается укрепление сотрудничества в области труда и занятости населения, использования трудовых ресурсов, регулирования трудовой миграции.
Документ предусматривает тесное сотрудничество между странами в области защиты окружающей среды, взаимную помощь в предотвращении и ликвидации на их территориях последствий стихийных бедствий, тяжелых аварий и катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Договором предусматривается сотрудничество в области фундаментальных и прикладных наук, включая промышленные исследования, углубление контактов между национальными академиями и другими научными учреждениями, обмен учеными и специалистами, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в области образования, подготовки и переподготовки кадров.
В документе отмечается укрепление сотрудничества в области культуры, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны труда, социальной защиты и пенсионного обеспечения.
Согласно договору, каждая из стран гарантирует лицам, относящим себя к российскому меньшинству в Белоруссии и белорусскому меньшинству в России, право свободно индивидуально или коллективно выражать, сохранять и развивать свою этническую, языковую, культурную и религиозную самобытность, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воле. Также каждая из стран обязуется принимать на своей территории соответствующие меры, включая законодательные, для предотвращения и пресечения угроз или актов насилия, дискриминации или враждебности в отношении лиц, относящих себя к упомянутым меньшинствам, по причинам их этнической, языковой, культурной и религиозной принадлежности.
Документ предусматривает взаимодействие в мероприятиях по борьбе с различными видами преступности, в том числе с организованной преступностью, терроризмом, актами, направленными против безопасности движения на всех видах транспорта, незаконным оборотом наркотиков, оружия, ядерных расщепляющихся материалов, контрабандой и нелегальной миграцией, а также в вопросах задержания и возврата незаконно вывозимых или ввозимых культурных ценностей.
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Белоруссией был ратифицирован Верховным Советом Белоруссии 12 апреля 1995 года.
Госдума РФ приняла закон о ратификации договора 24 мая 1995 года, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, 29 мая 1995 года подписан президентом РФ.
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Белоруссией вступил в силу 11 августа 1995 года и является действующим по настоящее время.
Согласно тексту документа, договор заключался на десять лет. При этом отмечается, что его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из стран не заявит другой в письменном уведомлении о своем желании прекратить его действие.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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