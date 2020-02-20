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https://ria.ru/20200220/1565034674.html
Iraqi Airways приостановил полеты в Иран из-за коронавируса
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РИА Новости

Iraqi Airways приостановил полеты в Иран из-за коронавируса

19:46 20.02.2020 (обновлено: 23:50 20.02.2020)
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© AFP 2020 / Amer Al-SaediСамолет авиакомпании Iraqi Airways. Архивное фото
Самолет авиакомпании Iraqi Airways. Архивное фото
© AFP 2020 / Amer Al-Saedi
БАГДАД, 20 фев - РИА Новости. Иракский национальный авиаперевозчик Iraqi Airways приостанавливает авиасообщение с Ираном в рамках мер по борьбе с коронавирусом, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства транспорта Ирака.
"Министерство транспорта объявляет о приостановке всех рейсов авиакомпании Iraqi Airways в Исламскую республику и из нее, начиная с 20 февраля после того, как поступили сообщения о случаях заражения коронавирусом на территории Ирана", - указано в заявлении.
Ранее в четверг иракские власти закрыли КПП аш-Шейб/Чазабе на границе с Ираном в юго-восточной провинции Майсан.
В свою очередь, министерство здравоохранения страны рекомендовало правительству закрыть въезд в Ирак для всех прибывающих из Ирана пассажиров, за исключением возвращающихся на родину иракских граждан и дипломатов, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства. Одновременно ведомство предлагает запретить выезд в Иран для иракцев.
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Необходимость введения таких мер минздрав обосновал "интенсивным пассажирским потоком между двумя странами, который в сезон религиозного паломничества достигает нескольких миллионов человек, и сложностями при обеспечении профилактических мер, предполагающих процедуры досмотра пассажиров и содержания их в карантине".
В Ираке на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
Министерство здравоохранения Ирана объявило в четверг о трех новых случая заражения коронавирусом в городах Кум и Арак. Все трое зараженных – иранцы. Днем ранее власти сообщили о двух случаях заболевания в Куме с летальным исходом.
Кум является местом паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа, поскольку там расположен мавзолей Фатимы Масуме – дочери одного из почитаемых в Иране имамов.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаIraqi AirwaysВОЗИракУханьИранВ мире
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