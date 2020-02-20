Iraqi Airways приостановил полеты в Иран из-за коронавируса

БАГДАД, 20 фев - РИА Новости. Иракский национальный авиаперевозчик Иракский национальный авиаперевозчик Iraqi Airways приостанавливает авиасообщение с Ираном в рамках мер по борьбе с коронавирусом , говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства транспорта Ирака.

"Министерство транспорта объявляет о приостановке всех рейсов авиакомпании Iraqi Airways в Исламскую республику и из нее, начиная с 20 февраля после того, как поступили сообщения о случаях заражения коронавирусом на территории Ирана", - указано в заявлении.

Ранее в четверг иракские власти закрыли КПП аш-Шейб/Чазабе на границе с Ираном в юго-восточной провинции Майсан.

В свою очередь, министерство здравоохранения страны рекомендовало правительству закрыть въезд в Ирак для всех прибывающих из Ирана пассажиров, за исключением возвращающихся на родину иракских граждан и дипломатов, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства. Одновременно ведомство предлагает запретить выезд в Иран для иракцев.

Необходимость введения таких мер минздрав обосновал "интенсивным пассажирским потоком между двумя странами, который в сезон религиозного паломничества достигает нескольких миллионов человек, и сложностями при обеспечении профилактических мер, предполагающих процедуры досмотра пассажиров и содержания их в карантине".

В Ираке на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Министерство здравоохранения Ирана объявило в четверг о трех новых случая заражения коронавирусом в городах Кум и Арак. Все трое зараженных – иранцы. Днем ранее власти сообщили о двух случаях заболевания в Куме с летальным исходом.

Кум является местом паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа, поскольку там расположен мавзолей Фатимы Масуме – дочери одного из почитаемых в Иране имамов.

Представитель минздрава Исламской республики сообщил о предложении ограничить доступ к местам паломничества, правительство создало штаб по борьбе с распространением коронавируса.