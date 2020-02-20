Kuwait Airways приостановил полеты в Иран из-за коронавируса

ДОХА, 20 фев - РИА Новости. Кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран с четверга из-за боязни распространения нового типа коронавируса на фоне смертельных случаев в иранском городе Куме.
В четверг власти Ирана объявили, что новым коронавирусом в стране заразились пять человек из городов Кум и Эрак, двое из них скончались.
"Все полеты в Иран приостанавливаются с сегодняшнего дня до последующего уведомления по рекомендации министерства здравоохранения и управления гражданской авиации из-за обнаруженных там случаев заболевания новым типом коронавируса", - говорится в сообщении авиакомпании, размещенном в социальной сети Twitter.
Ранее министерство здравоохранения Кувейта настоятельно рекомендовало подданным страны не ездить в иранский город Кум после зарегистрированных там случаев заболевания новым коронавирусом и смерти двух человек от этой болезни. При этом министерство распорядилось помещать в карантин всех возвращающихся из города Кум.
Кум является местом паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа, поскольку там расположен мавзолей Фатимы Масуме - дочери одного из почитаемых в Иране имамов.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса