Федерация автовладельцев оценила идею повысить налог на старые машины

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россияне негативно воспримут инициативу Минпромторга по увеличению налога на транспорт экологического класса "Евро-3" и ниже, считает вице-президент Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрий Клевцов.
По его словам, в стране огромное количество транспортных средств без пометки "Евро", а средний возраст машин составляет 13,5 лет. Он добавил, что учет таких автомобилей в России раньше вообще не велся.
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С точки зрения Клевцова, предложение Минпромторга де-факто станет "введением экологического налога".
"Но у нас транспортный налог уже включен в стоимость топлива, к тому же мы платим его ежегодно. Сейчас же Минпромторг предлагает реформировать и переделать транспортный налог в экологический. Но администрировать эту систему совершенно невозможно", — сказал он RT.
Клевцов подчеркнул, что экологическая ситуация в стране улучшится, когда у потребителей появятся экономические стимулы для покупки новых автомобилей.
"На старых же они ездят не потому, что так хотят портить природу", — указал он.
Ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов заявил, что ведомство хочет повысить налоговые сборы на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже. Соответствующие документы планируется направить в Минтранс в ближайшее время.