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2020-02-20T23:44+0300
https://ria.ru/20200220/1565034582.html
Федерация автовладельцев оценила идею повысить налог на старые машины
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РИА Новости

Федерация автовладельцев оценила идею повысить налог на старые машины

23:42 20.02.2020 (обновлено: 23:44 20.02.2020)
13179
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль "Жигули"
Автомобиль Жигули
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россияне негативно воспримут инициативу Минпромторга по увеличению налога на транспорт экологического класса "Евро-3" и ниже, считает вице-президент Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрий Клевцов.
По его словам, в стране огромное количество транспортных средств без пометки "Евро", а средний возраст машин составляет 13,5 лет. Он добавил, что учет таких автомобилей в России раньше вообще не велся.
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С точки зрения Клевцова, предложение Минпромторга де-факто станет "введением экологического налога".
"Но у нас транспортный налог уже включен в стоимость топлива, к тому же мы платим его ежегодно. Сейчас же Минпромторг предлагает реформировать и переделать транспортный налог в экологический. Но администрировать эту систему совершенно невозможно", — сказал он RT.
Клевцов подчеркнул, что экологическая ситуация в стране улучшится, когда у потребителей появятся экономические стимулы для покупки новых автомобилей.
"На старых же они ездят не потому, что так хотят портить природу", — указал он.
Ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов заявил, что ведомство хочет повысить налоговые сборы на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже. Соответствующие документы планируется направить в Минтранс в ближайшее время.
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Обсудить 19
Александр МорозовФедерация автовладельцев России (ФАР)АвтоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Популярные комментарии
Это, считай, Налог на бедность. Раз ты бедный - плати за это налог.
21 февраля, 00:19
Александр Невский
7730110
Лишь бы обобрать... Чёб дельное придумали, а то налоги, штрафы, налоги, штрафы...
21 февраля, 00:03
Винсент Вега
6020301
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