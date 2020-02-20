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Трамп надеется, что его соратника Стоуна оправдают
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РИА Новости

Трамп надеется, что его соратника Стоуна оправдают

23:41 20.02.2020 (обновлено: 23:43 20.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы оправдания его соратника Роджера Стоуна, получившего более трех лет заключения за ложные показания конгрессу и воспрепятствование правосудию.
Трамп заявил, что в какой-то момент "примет решение" по делу Стоуна, и намекнул на возможное помилование своего друга.

У Роджера отличный шанс для оправдания. Я бы хотел, чтобы Роджера оправдали.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Дональд Трамп
президент США
Он заявил, что Стоун – умный и хороший человек, у которого прекрасная семья. "Что случилось с ним – невероятно. Они говорят, что он врал, но другие люди врали тоже", - добавил президент.
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Он также обрушился с критикой на систему правосудия, "грязных полицейских" и ФБР. Кроме того, он обвинил одну из присяжных по делу Стоуна в предвзятости, заявив, что она изначально занимала "антитрамповскую позицию" и публиковала соответствующие посты в социальных сетях.
"Это был несправедливый процесс. Роджер заслуживает справедливого процесса", - подчеркнул Трамп.
Суд приговорил Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям. Попутно судья Эми Берман Джексон раскритиковала Трампа и минюст за их подход к делу. Она согласилась с тем, что приговор в 7-9 лет, который запросило и после критики Трампа дезавуировало министерство юстиции, был бы чрезмерным. При этом судья назвала "неприемлемой" критику Трампа в адрес суда. Она также обвинила Стоуна в попытках угрожать суду.
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Присяжные признали Стоуна виновным в ноябре 2019 года по семи пунктам обвинений в даче ложных показаний конгрессу и попытках повлиять на свидетелей по делу. В результате Cтоун получил 40 месяцев за ложные показания конгрессу и по 12-18 месяцев за другие шесть преступных эпизодов, в которых он был признан виновным. Все сроки будут отсчитываться одновременно, так что Стоуну не придется сидеть в тюрьме более чем 40 месяцев. Также он должен будет оставаться под надзором после освобождения в течение двух лет и заплатить штраф в 20 тысяч долларов.
Дело против Стоуна вызвало публичные протесты со стороны Трампа, который заявил, что со Стоуном обращаются несправедливо. В ответ политические противники Трампа обвинили его во вмешательстве в правосудие, а генпрокурор — глава министерства юстиции Уильям Барр заявил, что президент мешает ему работать. Тем не менее, минюст отступил от изначальной рекомендации в 7-9 лет тюрьмы и просил приговорить Стоуна к 3-4 годам, что и сделала судья.
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Присяжные сочли доказанным, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Обвинения против Стоуна выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер. В ходе двухлетнего расследования Мюллер подтвердил обвинения американских спецслужб в адрес России во "вмешательстве в выборы" с помощью утечки документов через WikiLeaks (Москва это опровергает). Однако Мюллер не подтвердил обвинения в "сговоре" между Трампом и Москвой, которые опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
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ФБРРоджер СтоунДональд ТрампСШАВ мире
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