Трамп надеется, что его соратника Стоуна оправдают

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы оправдания его соратника Роджера Стоуна , получившего более трех лет заключения за ложные показания конгрессу и воспрепятствование правосудию.

Трамп заявил, что в какой-то момент "примет решение" по делу Стоуна, и намекнул на возможное помилование своего друга.

У Роджера отличный шанс для оправдания. Я бы хотел, чтобы Роджера оправдали. Дональд Трамп президент США президент США

Он заявил, что Стоун – умный и хороший человек, у которого прекрасная семья. "Что случилось с ним – невероятно. Они говорят, что он врал, но другие люди врали тоже", - добавил президент.

Он также обрушился с критикой на систему правосудия, "грязных полицейских" и ФБР. Кроме того, он обвинил одну из присяжных по делу Стоуна в предвзятости, заявив, что она изначально занимала "антитрамповскую позицию" и публиковала соответствующие посты в социальных сетях.

"Это был несправедливый процесс. Роджер заслуживает справедливого процесса", - подчеркнул Трамп.

Суд приговорил Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям. Попутно судья Эми Берман Джексон раскритиковала Трампа и минюст за их подход к делу. Она согласилась с тем, что приговор в 7-9 лет, который запросило и после критики Трампа дезавуировало министерство юстиции, был бы чрезмерным. При этом судья назвала "неприемлемой" критику Трампа в адрес суда. Она также обвинила Стоуна в попытках угрожать суду.

Присяжные признали Стоуна виновным в ноябре 2019 года по семи пунктам обвинений в даче ложных показаний конгрессу и попытках повлиять на свидетелей по делу. В результате Cтоун получил 40 месяцев за ложные показания конгрессу и по 12-18 месяцев за другие шесть преступных эпизодов, в которых он был признан виновным. Все сроки будут отсчитываться одновременно, так что Стоуну не придется сидеть в тюрьме более чем 40 месяцев. Также он должен будет оставаться под надзором после освобождения в течение двух лет и заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

Дело против Стоуна вызвало публичные протесты со стороны Трампа, который заявил, что со Стоуном обращаются несправедливо. В ответ политические противники Трампа обвинили его во вмешательстве в правосудие, а генпрокурор — глава министерства юстиции Уильям Барр заявил, что президент мешает ему работать. Тем не менее, минюст отступил от изначальной рекомендации в 7-9 лет тюрьмы и просил приговорить Стоуна к 3-4 годам, что и сделала судья.