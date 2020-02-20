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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T03:46+0300
https://ria.ru/20200220/1565034263.html
В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958925_352:563:2992:2048_1036x0_80_0_0_84f5aa89cc0101cd48b955a2b49cdd71.jpg
РИА Новости

В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

23:24 20.02.2020 (обновлено: 03:46 21.02.2020)
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© AP PhotoТанки турецкой армии в провинции Идлиб
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
© AP Photo
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Ранее боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. По просьбе Дамаска в небо поднялись российские Су-24, которые нанесли удар по террористам и позволили отбить атаку. Анкара сообщила о двух погибших военнослужащих при воздушном ударе со стороны сирийской армии.
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По словам Акара, основной целью турецких военных в Идлибе являются правительственные силы. Он отметил, что Анкара продолжит переговоры с Москвой. Глава Минобороны пообещал, что турецкие военные продолжат совместное патрулирование.
Могут быть разные условия: плохая погода, разные обстоятельства, но в целом Сочинское соглашение берется за основу, что в нем прописано – то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель – (сирийский – ред.) режим", - сказал министр эфире телеканала CNN Turk.
Как заявил Акар, Москва и Анкара наладили хорошие контакты.
"Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией", - отметил глава Минобороны.
Министр добавил, что обострение ситуации в Идлибе не скажется на соглашении по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.
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"Может привести к эскалации"

В свою очередь, в МИД России заявили, что поддержка Анкарой боевиков может привести к эскалации ситуации. Дипломаты подчеркнули, что Турция нарушает договоренности по размежеванию оппозиции и террористов.
Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, Москва призвала Анкару к ведению диалога.
Обстановка в Идлибе накалилась после начала наступления сирийской армии в конце января. Тогда Анкара сообщила о потерях среди военных из-за действий Дамаска и потребовала прекратить продвижение вглубь провинции.
Сирийские и российские власти, в свою очередь, отмечали, что действия правительственных сил направлены на очищение Идлиба от террористов.
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5511238
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Война в СирииВойна в СирииХулуси АкарИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Турция не будет конфликтовать с нами напрямую, а вот из под тишка.... . А мы как всегда в очередной раз утрёмся и дружба по самые помидоры.
20 февраля, 23:58
АРАлексей Ревков
1421002
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