В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Хулуси Акар. Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе , сообщил глава Минобороны Турции

Ранее боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. По просьбе Дамаска в небо поднялись российские Су-24, которые нанесли удар по террористам и позволили отбить атаку. Анкара сообщила о двух погибших военнослужащих при воздушном ударе со стороны сирийской армии.

По словам Акара, основной целью турецких военных в Идлибе являются правительственные силы. Он отметил, что Анкара продолжит переговоры с Москвой. Глава Минобороны пообещал, что турецкие военные продолжат совместное патрулирование.

Могут быть разные условия: плохая погода, разные обстоятельства, но в целом Сочинское соглашение берется за основу, что в нем прописано – то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией , наша цель – (сирийский – ред.) режим", - сказал министр эфире телеканала CNN Turk

Как заявил Акар, Москва и Анкара наладили хорошие контакты.

"Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией", - отметил глава Минобороны.

Министр добавил, что обострение ситуации в Идлибе не скажется на соглашении по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.

"Может привести к эскалации"

В свою очередь, в МИД России заявили, что поддержка Анкарой боевиков может привести к эскалации ситуации. Дипломаты подчеркнули, что Турция нарушает договоренности по размежеванию оппозиции и террористов.

Как отметила представитель ведомства Мария Захарова , Москва призвала Анкару к ведению диалога.

Обстановка в Идлибе накалилась после начала наступления сирийской армии в конце января. Тогда Анкара сообщила о потерях среди военных из-за действий Дамаска и потребовала прекратить продвижение вглубь провинции.