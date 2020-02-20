В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Ранее боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. По просьбе Дамаска в небо поднялись российские Су-24, которые нанесли удар по террористам и позволили отбить атаку. Анкара сообщила о двух погибших военнослужащих при воздушном ударе со стороны сирийской армии.
По словам Акара, основной целью турецких военных в Идлибе являются правительственные силы. Он отметил, что Анкара продолжит переговоры с Москвой. Глава Минобороны пообещал, что турецкие военные продолжат совместное патрулирование.
Как заявил Акар, Москва и Анкара наладили хорошие контакты.
"Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией", - отметил глава Минобороны.
Министр добавил, что обострение ситуации в Идлибе не скажется на соглашении по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.
"Может привести к эскалации"
В свою очередь, в МИД России заявили, что поддержка Анкарой боевиков может привести к эскалации ситуации. Дипломаты подчеркнули, что Турция нарушает договоренности по размежеванию оппозиции и террористов.
Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, Москва призвала Анкару к ведению диалога.
Обстановка в Идлибе накалилась после начала наступления сирийской армии в конце января. Тогда Анкара сообщила о потерях среди военных из-за действий Дамаска и потребовала прекратить продвижение вглубь провинции.
Сирийские и российские власти, в свою очередь, отмечали, что действия правительственных сил направлены на очищение Идлиба от террористов.