Страны Меркосур договорились о совместной борьбе с коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - РИА Новости. Минздравы блока южноамериканских стран Минздравы блока южноамериканских стран Меркосур договорились о координации действий в рамках предупреждения и борьбы с коронавирусом , сообщает министерство здравоохранения Парагвая.

Ранее Парагвай созвал экстренную встречу министров для обсуждения ситуации с эпидемией денге и коронавирусом. В ней приняли участие Аргентина, Парагвай, Уругвай и Бразилия.

Страны договорились "создать механизм координации и периодической коммуникации для наблюдения за новым вирусом", отмечается в сообщении.

В частности, будет налажен постоянный контакт с авиакомпаниями, которые работают на пространстве Меркосур, включая доступ к данным о маршрутах пассажиров.

В настоящее время в Бразилии изучаются шесть возможных случаев заболевания коронавирусом, в Аргентине и Уругвае нет ни одного случая. Парагвай наблюдает двух человек, прибывших из Китая, но не проявивших симптомов заболевания.

Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.