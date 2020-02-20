Страны Меркосур договорились о совместной борьбе с коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - РИА Новости. Минздравы блока южноамериканских стран Меркосур договорились о координации действий в рамках предупреждения и борьбы с коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения Парагвая.
Ранее Парагвай созвал экстренную встречу министров для обсуждения ситуации с эпидемией денге и коронавирусом. В ней приняли участие Аргентина, Парагвай, Уругвай и Бразилия.
Страны договорились "создать механизм координации и периодической коммуникации для наблюдения за новым вирусом", отмечается в сообщении.
В частности, будет налажен постоянный контакт с авиакомпаниями, которые работают на пространстве Меркосур, включая доступ к данным о маршрутах пассажиров.
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В настоящее время в Бразилии изучаются шесть возможных случаев заболевания коронавирусом, в Аргентине и Уругвае нет ни одного случая. Парагвай наблюдает двух человек, прибывших из Китая, но не проявивших симптомов заболевания.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2118 человек, излечились около 16,1 тысячи. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены 1 076 случаев заражения.
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