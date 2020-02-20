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Страны Меркосур договорились о совместной борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Страны Меркосур договорились о совместной борьбе с коронавирусом

23:09 20.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - РИА Новости. Минздравы блока южноамериканских стран Меркосур договорились о координации действий в рамках предупреждения и борьбы с коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения Парагвая.
Ранее Парагвай созвал экстренную встречу министров для обсуждения ситуации с эпидемией денге и коронавирусом. В ней приняли участие Аргентина, Парагвай, Уругвай и Бразилия.
Страны договорились "создать механизм координации и периодической коммуникации для наблюдения за новым вирусом", отмечается в сообщении.
В частности, будет налажен постоянный контакт с авиакомпаниями, которые работают на пространстве Меркосур, включая доступ к данным о маршрутах пассажиров.
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Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.
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