Таиланд готовит необходимые меры на случай вспышки коронавируса

БАНГКОК, 20 фев – РИА Новости. Таиланд готовит необходимые меры на случай возникновения вспышки нового коронавируса в стране, заявил в четверг на брифинге для СМИ в министерстве здравоохранения Таиланда директор центра инфекционных болезней министерства Сопхон Иамсиритхавон, представляющий министерство в правительственном комитете по предотвращению новых эпидемиологических угроз.

"Сегодня на заседании комитета в Доме правительства, на котором председательствовал премьер-министр Прают Чан-Оча, обсуждался ход подготовки мер, которые станут необходимыми в случае вспышки нового коронавируса в Таиланде", - сказал представитель минздрава.

"Премьер-министр поставил конкретные задачи по предотвращению вспышки инфекции и подготовке мер на случай ее возникновения перед каждым министерством и ведомством", - сказал он.

Иамсиритхавон сообщил, что на министерство здравоохранения возложена задача подготовить достаточное количество изолированных помещений и больничных коек в имеющихся инфекционных отделениях больниц, а также расширить сеть инфекционных отделений в больницах страны так, чтобы при резком увеличении количества случаев заболевания новым коронавирусом больницы могли справиться с притоком новых пациентов.

"Министерству поручено также обеспечить наличие запаса необходимых лекарств и достаточного количества квалифицированных врачей-инфекционистов для тех инфекционных отделений и специализированных центров, на которые будет возложена задача приема больных, инфицированных коронавирусом", - сказал он.

"Также на министерство возложена задача обеспечения безопасности от заражения медицинского персонала, работающего в инфекционных центрах и отделениях", - добавил представитель минздрава.

Он также сообщил, что на заседании была подчеркнута необходимость для всех министерств, ведомств и служб оказывать содействие и своевременно исполнять требования министерства здравоохранения, связанные с вероятностью вспышки инфекции в Таиланде.

"Коронавирус 2019 года уже внесен в официальный список новых эпидемиологических угроз. Это дает юридические основания минздраву выдвигать такие требования в адрес других ведомств", - сказал Иамсиритхавон.

Он рассказал, что в рамках содействия минздраву, МВД Таиланда, руководящее местной администрацией всех уровней, уже проводит кампанию по разъяснению населению необходимости использования медицинских масок в общественных местах, а также в домах тех семей, в которых есть больные респираторными заболеваниями. Также через местную администрацию, СМИ и социальные сети до сведения населения доводится информация о государственных медицинских учреждениях, в которых созданы инфекционные центры, и телефонные номера для вызова специализированной инфекционной скорой помощи.

"Местная администрация также размещает на предприятиях заказы на дополнительное производство медицинских масок, а министерство торговли вводит меры ограничения их экспорта из Таиланда", - добавил представитель минздрава.

"Все эти, и другие меры направлены на то, чтобы обеспечить полную готовность к третьей фазе распространения коронавируса – когда инфекция свободно распространяется среди населения. В Таиланде пока действует вторая фаза: инфекция находится под контролем органов минздрава, "цепочка заражений" отслежена, и пока нет заражений, происходящих вне групп, находящихся в карантине из-за непосредственного общения с больными, которые проходят лечение в наших больницах", - сказал он.

"Мы предпринимаем все возможные меры для того, чтобы вторая фаза инфекционной вспышки продлилась в нашей стране как можно дольше, но мы должны быть готовы и к переходу к третьей фазе, если он случится. В этом и был основной смысл сегодняшнего заседания в Доме правительства", - подытожил Иамсиритхавон.

С момента начала вспышки нового коронавируса в Китае, в Таиланде заболели 35 человек, выздоровели 17, 18 находятся в больницах, двое из них - в тяжелом состоянии.