Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T23:06+0300
https://ria.ru/20200220/1565033990.html
Таиланд готовит необходимые меры на случай вспышки коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_73f6dcfe2263331b7c0d1d54a163a415.jpg
РИА Новости

Таиланд готовит необходимые меры на случай вспышки коронавируса

16:51 20.02.2020 (обновлено: 23:06 20.02.2020)
414
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 20 фев – РИА Новости. Таиланд готовит необходимые меры на случай возникновения вспышки нового коронавируса в стране, заявил в четверг на брифинге для СМИ в министерстве здравоохранения Таиланда директор центра инфекционных болезней министерства Сопхон Иамсиритхавон, представляющий министерство в правительственном комитете по предотвращению новых эпидемиологических угроз.
"Сегодня на заседании комитета в Доме правительства, на котором председательствовал премьер-министр Прают Чан-Оча, обсуждался ход подготовки мер, которые станут необходимыми в случае вспышки нового коронавируса в Таиланде", - сказал представитель минздрава.
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
19 февраля, 19:03
Уханьский институт вирусологии прокомментировал слухи о коронавирусе
"Премьер-министр поставил конкретные задачи по предотвращению вспышки инфекции и подготовке мер на случай ее возникновения перед каждым министерством и ведомством", - сказал он.
Иамсиритхавон сообщил, что на министерство здравоохранения возложена задача подготовить достаточное количество изолированных помещений и больничных коек в имеющихся инфекционных отделениях больниц, а также расширить сеть инфекционных отделений в больницах страны так, чтобы при резком увеличении количества случаев заболевания новым коронавирусом больницы могли справиться с притоком новых пациентов.
"Министерству поручено также обеспечить наличие запаса необходимых лекарств и достаточного количества квалифицированных врачей-инфекционистов для тех инфекционных отделений и специализированных центров, на которые будет возложена задача приема больных, инфицированных коронавирусом", - сказал он.
"Также на министерство возложена задача обеспечения безопасности от заражения медицинского персонала, работающего в инфекционных центрах и отделениях", - добавил представитель минздрава.
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
19 февраля, 14:38
Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
Он также сообщил, что на заседании была подчеркнута необходимость для всех министерств, ведомств и служб оказывать содействие и своевременно исполнять требования министерства здравоохранения, связанные с вероятностью вспышки инфекции в Таиланде.
"Коронавирус 2019 года уже внесен в официальный список новых эпидемиологических угроз. Это дает юридические основания минздраву выдвигать такие требования в адрес других ведомств", - сказал Иамсиритхавон.
Он рассказал, что в рамках содействия минздраву, МВД Таиланда, руководящее местной администрацией всех уровней, уже проводит кампанию по разъяснению населению необходимости использования медицинских масок в общественных местах, а также в домах тех семей, в которых есть больные респираторными заболеваниями. Также через местную администрацию, СМИ и социальные сети до сведения населения доводится информация о государственных медицинских учреждениях, в которых созданы инфекционные центры, и телефонные номера для вызова специализированной инфекционной скорой помощи.
Коронавирус 2019-nCoV
Вчера, 19:49
ВОЗ ожидает результаты двух тестирований препаратов от коронавируса
"Местная администрация также размещает на предприятиях заказы на дополнительное производство медицинских масок, а министерство торговли вводит меры ограничения их экспорта из Таиланда", - добавил представитель минздрава.
"Все эти, и другие меры направлены на то, чтобы обеспечить полную готовность к третьей фазе распространения коронавируса – когда инфекция свободно распространяется среди населения. В Таиланде пока действует вторая фаза: инфекция находится под контролем органов минздрава, "цепочка заражений" отслежена, и пока нет заражений, происходящих вне групп, находящихся в карантине из-за непосредственного общения с больными, которые проходят лечение в наших больницах", - сказал он.
"Мы предпринимаем все возможные меры для того, чтобы вторая фаза инфекционной вспышки продлилась в нашей стране как можно дольше, но мы должны быть готовы и к переходу к третьей фазе, если он случится. В этом и был основной смысл сегодняшнего заседания в Доме правительства", - подытожил Иамсиритхавон.
Люди в защитных медицинских масках
Вчера, 19:09
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 1076
С момента начала вспышки нового коронавируса в Китае, в Таиланде заболели 35 человек, выздоровели 17, 18 находятся в больницах, двое из них - в тяжелом состоянии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗКитайТаиландВ мире
Рекомендуем
Телеведущая Ольга Скабеева
"Позор": Скабеева прокомментировала протесты в Полтавской области
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Иммунотерапия рака
Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Борщевик
Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках
Люди в защитных медицинских масках
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 1076
Коронавирус 2019-nCoV
ВОЗ ожидает результаты двух тестирований препаратов от коронавируса
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Вид на Сеул
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
06:12В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
06:09NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Лента новостейМолния