Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры

Уточняется, что он курирует и контролирует деятельность секретариата министра культуры, департаментов кинематографии, управления делами, инвестиций и имущества, а также государственной охраны культурного наследия.

Обрывалин родился в 1975 году, окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Гарвардскую школу бизнеса. С 2001 года работал на руководящих должностях в "Аэрофлоте". В 2013 году был советником полпреда президента в ЦФО Александра Беглова. В апреле-сентябре 2013 года стал советником министра культуры, в 2013-2015 годах - директором департамента международного сотрудничества Минкультуры. Второго октября 2015 года был назначен заместителем министра культуры.