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Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры
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РИА Новости

Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры

23:03 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства культуры в Москве
Здание Министерства культуры в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сергей Обрывалин стал первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
"Обрывалин Сергей Геннадиевич - первый заместитель министра", - сообщается на сайте.
Уточняется, что он курирует и контролирует деятельность секретариата министра культуры, департаментов кинематографии, управления делами, инвестиций и имущества, а также государственной охраны культурного наследия.
Обрывалин родился в 1975 году, окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Гарвардскую школу бизнеса. С 2001 года работал на руководящих должностях в "Аэрофлоте". В 2013 году был советником полпреда президента в ЦФО Александра Беглова. В апреле-сентябре 2013 года стал советником министра культуры, в 2013-2015 годах - директором департамента международного сотрудничества Минкультуры. Второго октября 2015 года был назначен заместителем министра культуры.
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КультураСергей ОбрывалинОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)РоссияОбщество
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