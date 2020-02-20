В МИД назвали очевидным вбросом обвинения Грузии в кибератаках

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может, заявил Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может, заявил МИД РФ в ответ на обвинения Тбилиси в "кибератаках" с российской стороны.

Представитель МИД Грузии Владимир Константиниди ранее обвинил РФ в причастности к организации и проведению в 2019 году кибератак на сайты администрации президента, судебной системы, разные муниципалитеты, государственных, коммерческих и медиаорганизаций. Никаких доказательств причастности РФ он не привел. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что "бездумная и бессовестная кампания кибератак против Грузии, суверенной и независимой страны, полностью неприемлема".

"Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна. Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили синхронизированность пропагандистской акции, устроенной Вашингтоном, Лондоном, Тбилиси.

"Без малого четыре месяца потребовалось для того, чтобы попытаться выставить Россию крайней за инцидент, якобы имевший место еще 28 октября прошлого года. Все обвинения вновь выстраиваются в духе пресловутого highly likely. Прискорбно, что в самой Грузии не хотят отказываться от линии на демонизацию России, извлекать уроки из прошлогоднего кризиса. Все это дополнительно омрачает и так непростые двусторонние отношения", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, Москва по прежнему убеждена, что преодоление разногласий и продолжение процесса нормализации отвечает интересам российского и грузинского народа, однако есть силы, которые это совершенно не устраивает.