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Религия и мировоззрение
2020-02-20T22:50+0300
https://ria.ru/20200220/1565033584.html
Военный священник считает, что РПЦ должна освящать любое оружие
https://cdn24.img.ria.ru/images/148572/63/1485726386_0:142:3136:1906_1036x0_80_0_0_49d5fb47dd58604443e3b4ccb105864a.jpg
РИА Новости

Военный священник считает, что РПЦ должна освящать любое оружие

22:50 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Русская православная церковь не должна отказываться от практики освящения любого типа оружия, поскольку речь идет об использовании его в России исключительно в благих, оборонительных целях, заявил в четверг РИА Новости настоятель Патриаршего подворья при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в подмосковном поселке Власиха протоиерей Михаил Васильев.
Ранее на сайте Московского патриархата был опубликован для общецерковного обсуждения проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга". Проект, подготовленный комиссией Межсоборного присутствия по церковному праву, предполагает отказ от освящения "любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения". Отмечается, что подобная практика не отражена в традиции Православной церкви и не соответствует содержанию самого "Чина благословения воинских оружий", а потому должна быть прекращена.
Руководитель Патриаршего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев
Вчера, 09:00Религия и мировоззрение
Военный священник: нам предлагают отказаться от освящения оружия
Комментируя данный проект документа, протоиерей Михаил Васильев обратил внимание, что на протяжении веков освящались многопушечные корабли. По его словам, эта практика берет начало еще со времен Византии.
"А как вы думаете, священники в Первую мировую освящали артиллерийские орудия? Причем было известно, что не только у немцев, но и у французов, и у англичан, и у русских были на вооружении химические боеприпасы. Кто-то на этом основании отказал в окормлении Русской императорской армии?" - сказал военный священник.
По его мнению, указанным документом "вносится разделение", поскольку "оружие делится на "чистое" и "нечистое".
Савва Тутунов
21 июня 2019, 13:28Религия и мировоззрение
В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться
"Любое оружие - зло, с этим никто не спорит. Но по поводу освящения оружия - можно почитать текст молитвы из "Требника" середины XVII века святителя Петра Могилы, который почитается праведным епископом. Там же сказано только то, что сказано. А именно: если мы даем благословение, освящая оружие, то только на применение в оборонительных целях. И освящались ружья, штыки, броненосные суда, самолеты… Никакой геополитики. Никаких завоевательных походов. В молитве речь только о защищении Церкви, сирых, вдовиц и, соответственно, державы, которая нуждается в защите", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, появление данного документа "представляется несвоевременным" в условиях, когда "ослабленная демографическими, экономическими и прочими проблемами Российская держава пытается сохранить паритет и свою безопасность".
Освящение ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз ТМА-20М перед запуском на космодроме Байконур
20 июля 2017, 19:13Религия и мировоззрение
Религия или магия? Зачем верующие освящают автомобили и оружие
221510023
Обсудить 23
Религия и мировоззрениеМихаил ВасильевНовости - Религия и мировоззрениеРакетные войска стратегического назначенияРусская православная церковьРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Главное чтобы ракеты не заправляли святой водой
20 февраля, 22:57
Пророк Отечества
470020
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