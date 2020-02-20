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"Репортеры без границ" призвали США прекратить дело против Ассанжа
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РИА Новости

"Репортеры без границ" призвали США прекратить дело против Ассанжа

22:41 20.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" призывает власти США прекратить дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а Великобританию отказать в его экстрадиции, заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.
Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду завершил технические слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Слушания по существу начнутся в понедельник, 24 февраля. Ассанж участвовал в заседании по видеосвязи из британской тюрьмы Белмарш, где он содержится. В ходе заседания подсудимый, который произнес свое полное имя в начале слушания, внимательно изучал материалы по делу.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Вчера, 18:23
Защита намерена добиться предоставления убежища во Франции для Ассанжа
"Мы требуем от правосудия США, администрации (президента Дональда) Трампа прекратить ... этот процесс, который не делает чести стране первой поправки (конституции США - провозглашает свободу слова, печати и собраний - ред.)", - заявил Делуар на пресс-конференции в Париже.
Он подчеркнул, что обвинения в отношении Ассанжа наносят ущерб духу конституции США. "И мы просим британское правосудие не быть услужливым и отказать в экстрадиции Ассанжа", - отметил он.
"Любить или не любить Джулиана – вопрос не в этом. Принимать или нет значительный вклад в журналистику, который приравнивается к шпионажу, - в этом вопрос. И скажем ясно, Джулиан Ассанж внес большой исторический вклад в журналистику. Полезно напомнить, СМИ, с которыми он сотрудничал, - Monde, Spiegel, New York Times, El País и так далее", - отметил генеральный секретарь "Репортеров без границ".
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
19 ноября 2019, 18:37Сказано в эфире
"Вопрос остается сложным". Секретарь СЖР о прекращении дела АссанжаШведская прокуратура закрыла дело против Джулиана Ассанжа по подозрению в изнасиловании. В эфире радио Sputnikсекретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный высказал мнение, что долгая история с основателем WikiLeaks еще не закончена.
По его словам, Ассанж вел работу по выявлению случаев пыток и похищений. "Обвинять Ассанжана в шпионаже за эту работу - это значит в будущем ставить под большую угрозу СМИ, журналистику", - убежден Делуар.
На сайте "Репортеров без границ" предлагается подписать петицию против экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозить 175 лет тюрьмы.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года. В ноябре 2019 года прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа из-за недостаточности доказательств.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
19 февраля, 23:28
Белый дом опроверг информацию, что Трамп предлагал Ассанжу помилование
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Репортеры без границWikiLeaksДжулиан АссанжЭквадорЛондонСШАВ мире
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