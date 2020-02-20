"Репортеры без границ" призвали США прекратить дело против Ассанжа

Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне

Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду завершил технические слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Слушания по существу начнутся в понедельник, 24 февраля. Ассанж участвовал в заседании по видеосвязи из британской тюрьмы Белмарш, где он содержится. В ходе заседания подсудимый, который произнес свое полное имя в начале слушания, внимательно изучал материалы по делу.

"Мы требуем от правосудия США, администрации (президента Дональда) Трампа прекратить ... этот процесс, который не делает чести стране первой поправки (конституции США - провозглашает свободу слова, печати и собраний - ред.)", - заявил Делуар на пресс-конференции в Париже.

Он подчеркнул, что обвинения в отношении Ассанжа наносят ущерб духу конституции США. "И мы просим британское правосудие не быть услужливым и отказать в экстрадиции Ассанжа", - отметил он.

"Любить или не любить Джулиана – вопрос не в этом. Принимать или нет значительный вклад в журналистику, который приравнивается к шпионажу, - в этом вопрос. И скажем ясно, Джулиан Ассанж внес большой исторический вклад в журналистику. Полезно напомнить, СМИ, с которыми он сотрудничал, - Monde, Spiegel, New York Times, El País и так далее", - отметил генеральный секретарь "Репортеров без границ".

По его словам, Ассанж вел работу по выявлению случаев пыток и похищений. "Обвинять Ассанжана в шпионаже за эту работу - это значит в будущем ставить под большую угрозу СМИ, журналистику", - убежден Делуар.

На сайте "Репортеров без границ" предлагается подписать петицию против экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозить 175 лет тюрьмы.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года. В ноябре 2019 года прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа из-за недостаточности доказательств.