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В Тбилиси простились с режиссером Шенгелая
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РИА Новости

В Тбилиси простились с режиссером Шенгелая

16:33 20.02.2020 (обновлено: 22:37 20.02.2020)
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© Sputnik / courtesy of Giorgi ShengelaiaГрузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
Грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
© Sputnik / courtesy of Giorgi Shengelaia
ТБИЛИСИ, 20 фев – РИА Новости. Известный грузинский режиссер Георгий Шенгелая похоронен в четверг в Тбилиси в Дидубийском пантеоне общественных деятелей, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Шенгелая скончался 17 февраля в Тбилиси на 83-м году жизни.
"Это большая потеря для семьи и для всей страны. Шенгелая, конечно же, оставил бессмертный след в грузинской кинематографии, и мы все прощаемся с ним", - сказал премьер Георгий Гахария на похоронах, его слова приводит пресс-служба.
Попрощаться с известным грузинским режиссёром также пришли представители властей, общественные деятели, представители шоу-бизнеса, артисты и жители города.
Шенгелая снял такие фильмы, как "Мелодии Верийского квартала", "Пиросмани", "Ехал поезд" и другие. Его фильм "Путешествие молодого композитора" получил приз за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале в 1986 году.
Грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
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КультураГеоргий ШенгелаяТбилисиГрузия
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