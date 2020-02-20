У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".

Сейсмособытие было зарегистрировано в пятницу утром по местному времени. Согласно данным сайта Камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился на глубине 66 километров в 144 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.