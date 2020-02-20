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У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
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РИА Новости

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

22:35 20.02.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
Сейсмособытие было зарегистрировано в пятницу утром по местному времени. Согласно данным сайта Камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился на глубине 66 километров в 144 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.
"По сообщениям жителей, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой от 3 до 5 баллов", - сказал РИА Новости специалист сейсмостанции.
Во время землетрясения в квартирах, особенно на верхних этажах домов, раскачивались люстры, звенела посуда, что разбудило некоторых жителей столицы Камчатки.
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Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
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