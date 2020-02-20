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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T23:22+0300
https://ria.ru/20200220/1565033025.html
СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155221/23/1552212394_0:198:2969:1868_1036x0_80_0_0_c37e7665ea5397157b0dcebd48682ee2.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе

22:20 20.02.2020 (обновлено: 23:22 20.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФронтовой бомбардировщик Су-24
Фронтовой бомбардировщик Су-24
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Фронтовой бомбардировщик Су-24. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Протурецкие боевики в сирийской провинции Идлиб попытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК, сообщил портал al-masdar со ссылкой на видео в Сети.
На кадрах запечатлен пуск ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса. Бомбардировщику удалось уклониться от удара.
На прошлой неделе военно-дипломатический источник сообщил о передаче Турцией американских ПЗРК боевикам на северо-западе Сирии.
Ранее сирийской армии пришлось отбивать массированную атаку. Боевики при артиллерийской поддержке турецких военных попытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Однако сирийские войска ликвидировали часть противников и не отдали населенные пункты.
Кроме того, по просьбе Дамаска российские Су-24 поднялись в небо и нанесли удар по террористам, что позволило правительственным силам отбить атаку.
В последующем турецкие власти сообщили об "отсутствии проблем" с Россией по Идлибу. В свою очередь, в Москве отметили, что Анкара нарушает договоренности, поддерживая боевиков. Как подчеркнули в МИД, действия Турции могут привести к эскалации конфликта.
Съемка огневой поддержки турецкой батареей самоходных артиллерийских установок наступления боевиков в Идлибе
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Появились кадры огневой поддержки турецкими военными боевиков в Сирии
Обстановка в Идлибе накалилась после начала наступления сирийской армии в конце января. Тогда Анкара сообщила о потерях среди военных из-за действий Дамаска и потребовала прекратить продвижение вглубь провинции.
Сирийские и российские власти, в свою очередь, отмечали, что действия правительственных сил направлены на очищение Идлиба от террористов.
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Су-24ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Мечтать не вредно. Российские ВКС - гегемон в мире. Они 🤡 ещё бы петардами новогодними попробовали😀😂🤣
20 февраля, 22:30
Пророк Отечества
6663006
Скорее всего, летчик выбрал безопасную высоту, ПЗРК имеют потолок 4 -5 км , если я правильно помню. А СУ может летать гораздо выше и с этой высоты атаковать.
20 февраля, 22:54
АПАлександр Перов
5700000
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