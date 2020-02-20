Житель Балаково погиб в шахте лифта, привязав себя к столешнице тросом

САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости. Житель города Балаково Саратовской области погиб в четверг при падении в шахту лифта, куда его затянуло тросом, один конец которого был привязан к нему, а второй остался в кабине лифта, уехавшей на два этажа ниже, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, вечером в четверг в доме на улице Академика Жука 54-летний мужчина поднимал на 12-й этаж столешницу, которую для удобства удержания обмотал тросом, закрепленным на теле. Но, выйдя из лифта на нужном этаже, мужчина не заметил, что один конец троса остался в лифте, который уже поехал вниз, и потерпевшего стало затягивать в шахту.
"Освободиться от троса он не смог. Его притянуло к дверцам лифта. В этот момент ролик одной из створок соскочил в нижней части. Через это отверстие мужчина упал в шахту лифта на крышу кабины, остановившейся на десятом этаже. Присутствовавшие рядом люди вызвали бригаду скорой помощи, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.
По факту гибели мужчины проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
17 марта 2016, 18:50На саратовском заводе при обрушении лифта погиб рабочийВо время проведения сварочных работ при срезе тросов лифта произошел срыв противовеса, в результате чего сварщик получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Буренин.