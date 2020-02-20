Житель Балаково погиб в шахте лифта, привязав себя к столешнице тросом

"Освободиться от троса он не смог. Его притянуло к дверцам лифта. В этот момент ролик одной из створок соскочил в нижней части. Через это отверстие мужчина упал в шахту лифта на крышу кабины, остановившейся на десятом этаже. Присутствовавшие рядом люди вызвали бригаду скорой помощи, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.