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https://ria.ru/20200220/1565032951.html
Житель Балаково погиб в шахте лифта, привязав себя к столешнице тросом
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РИА Новости

Житель Балаково погиб в шахте лифта, привязав себя к столешнице тросом

22:18 20.02.2020 (обновлено: 05:17 21.02.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфШахта лифта в высотном жилом доме на Котельнической набережной в Москве
Шахта лифта в высотном жилом доме на Котельнической набережной в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости. Житель города Балаково Саратовской области погиб в четверг при падении в шахту лифта, куда его затянуло тросом, один конец которого был привязан к нему, а второй остался в кабине лифта, уехавшей на два этажа ниже, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, вечером в четверг в доме на улице Академика Жука 54-летний мужчина поднимал на 12-й этаж столешницу, которую для удобства удержания обмотал тросом, закрепленным на теле. Но, выйдя из лифта на нужном этаже, мужчина не заметил, что один конец троса остался в лифте, который уже поехал вниз, и потерпевшего стало затягивать в шахту.
Шахта лифта
21 июля 2016, 13:46
В Саратове ребенок упал в шахту лифта многоэтажкиДвенадцатилетний мальчик в четверг госпитализирован после падения в шахту лифта многоквартирного дома в Саратове, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы регионального минздрава Ирина Шварцкопф.

"Освободиться от троса он не смог. Его притянуло к дверцам лифта. В этот момент ролик одной из створок соскочил в нижней части. Через это отверстие мужчина упал в шахту лифта на крышу кабины, остановившейся на десятом этаже. Присутствовавшие рядом люди вызвали бригаду скорой помощи, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

По факту гибели мужчины проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
Шахта лифта
17 марта 2016, 18:50
На саратовском заводе при обрушении лифта погиб рабочийВо время проведения сварочных работ при срезе тросов лифта произошел срыв противовеса, в результате чего сварщик получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Буренин.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьБалаковоРоссияПроисшествия
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