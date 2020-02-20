СМИ рассказали о мексиканце, обвиняемом в США в работе на Россию

МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Издание Издание Milenio опубликовало информацию о гражданине Мексики Гекторе Алехандро Кабрере Фуэнтесе, задержанном в США по обвинению в работе на российские власти - это микробиолог мирового уровня, известный исследованиями заболеваний сердца, обладатель докторской степени по медицине Казанского университета.

"Кабрера участвовал в создании научных проектов в нашем регионе и рассматривался кандидатом на получение Нобелевской премии в области медицины", - сообщил изданию мэр города Эспиналь, где проживал ученый.

По информации издания, микробиолог из штата Оахака получил докторскую степень в области микробиологии и молекулярной биологии в Казанском государственном университете и, кроме того, имеет степень Университета Гиссена.

С 2016 года Фуэнтес возглавлял Глобальную мексиканскую сеть в Сингапуре, а к его профессиональным достижениям относят исследования в области лечения сердечных заболеваний и разработку средств от кожных заболеваний.

Согласно документам минюста США, некий российский чиновник завербовал Фуэнтеса в 2019 году, поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида и узнать номер автомобиля местного чиновника. Он был задержан в аэропорту Майами и после обыска признался, что фотографировал автомобиль госслужащего США по заказу "российского чиновника".