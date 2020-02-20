При сходе лавины на Шпицбергене погибли два туриста из Германии

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два туриста из Германии погибли на острове Западный Шпицберген в результате схода снежной лавины, сообщили норвежские власти региона.
Погибшие входили в состав группы, которая путешествовала, пользуясь услугами российской компании "Центр арктического туризма "Грумант", говорится в заявлении губернатора провинции Свальбард.
8 мая 2019, 10:39Случаи гибели туристов в результате схода лавины
Сход лавины произошел в 15-20 километрах южнее российского поселка Баренцбург. На место инцидента был послан вертолет со спасателями и специально обученной собакой.