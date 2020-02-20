Турция сильно рискует, помогая группировкам в Сирии, считают эксперты

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Турция сильно рискует, когда пытается вести в Сирии масштабные боевые действия и поддерживать террористов, с которыми активно борется Россия , считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее российский центр по примирению враждующих сторон сообщил, что протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. По террористам нанесли удары российские Су-24 и уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов. Турция прекратила артиллерийские удары после того, как их засекла Россия.

"Турция должна взвешивать риски масштабных боевых действий с сирийской армией и взвешивать риски поддержки террористов, так как российские ВКС продолжат их уничтожать", - сказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

При этом он отметил, что Турции следовало бы заранее оповещать российскую сторону о местонахождении протурецких формирований, "которые турки считают обязанными защищать", чтобы российские самолеты не нанесли по ним удар. Борьбу с же с радикальными боевиками Россия продолжит в любом случае, сказал он.

ПОВЛИЯТЬ НЕПРОСТО

Как отметил экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов , для того, чтобы ситуация как-то изменилась, нужны очень серьезные переговоры не только между турецким и российским военным командованием, но и руководством стран.

"Нужно, чтобы начальники российского и турецкого генштабов сегодня сели и серьезно поговорили как военные с военными, а генштаб в Турции в плане политических решений очень влиятельный у себя в стране", - сказал Ивашов, отметив, что инициатива должна идти от президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

Эксперт указал, что российская сторона должна уведомить турецкую о том, что ее может ждать в случае продолжения агрессии по отношению к сирийской армии и поддержки боевиков. По его мнению, Анкара должна предложить группировкам устроить несколько дней тишины, сложить оружие и обеспечить вывод мирного населения.

"Москва должна четко обозначить свою готовность, в случае если боевиками один из этих пунктов будет нарушен, нанести артиллерийские или авиаудары. Надо жестко говорить. Здесь также должны работать МИД и экономисты – подготовить пакет чувствительных санкций для турецкого бизнеса в России, которые будут применены, если в Идлибе не будет прогресса", - подчеркнул Ивашов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.