МИД России выразил озабоченностью поддержкой Турцией боевиков в Сирии

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Инцидент с поддержкой Инцидент с поддержкой Турцией атаки боевиков в Сирии нарушает договоренности РФ и Турции о размежевании оппозиции и террористов, рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в этой части национальной территории Сирии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Отвечая на вопрос агентства в связи с поддержкой турецкой стороной атаки вооруженных боевиков в Сирии, Захарова напомнила, что "20 февраля российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о нескольких массированных атаках с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения сирийской армии в районе Идлибской зоны деэскалации, осуществленных террористическими бандформированиями".

"При этом действия боевиков поддерживались огнем артиллерии вооруженных сил Турции, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии",- указала она.

Захарова отметила, что для недопущения выхода бандформирований вглубь территории САР по просьбе сирийского командования самолетами ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся террористам. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.

"Выражаем серьезную озабоченность подобной поддержкой боевиков со стороны вооруженных сил Турции", - сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "данный инцидент является нарушением российско-турецких договоренностей о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы, рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в этой части национальной территории Сирии".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.