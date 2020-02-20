Турция заявила, что обострение в Идлибе не повлияет на планы по С-400

АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Обострение ситуации в сирийском Обострение ситуации в сирийском Идлибе не повлияет на планы Турции по размещению российских зенитно-ракетных комплексов С-400 , заявил глава минобороны республики Хулуси Акар

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных и пятеро ранены.

"Мы привержены букве соглашений по С-400 и купили их, несмотря ни на что. Продолжается обучение, и работы по их установке проводятся согласно плану. Где-то после апреля они будут введены в действие", - сказал Акар в эфире телеканала CNN Turk

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"* В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.