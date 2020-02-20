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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T05:37+0300
https://ria.ru/20200220/1565032405.html
Турция заявила, что США могут предоставить комплексы Patriot
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РИА Новости

Турция заявила, что США могут предоставить комплексы Patriot

21:55 20.02.2020 (обновлено: 05:37 21.02.2020)
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. США могут направить в Турцию ЗРК Patriot, об этом заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.
Протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии в четверг атаковали сирийскую армию в Идлибе. Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 нанесли удар по террористам, что позволило сирийским военным отразить все атаки. Центр по примирению враждующих сторон призвал Анкару прекратить поддержку боевиков. По данным минобороны Турции, при авиаударе в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пять получили ранения.
Он отметил, что речь о переброске в сирийскую провинцию Идлиб американских военных не идет, но Вашингтон может оказать "поддержку в виде батарей Patriot", которые могут передислоцировать из европейских стран.

"Такие предложения мы оценим", - сказал Акар в эфире телеканала CNN Turk.

Глава турецкого военного ведомства также заявил, что Россия "не полностью удовлетворяет" запросы Анкары на использование воздушного пространства Сирии. По его словам, этот вопрос важен и стоит на повестке переговоров.
Ракетная батарея Патриот
Вчера, 19:39
В Турции опровергли данные о просьбе к США по поставкам ЗРК Patriot
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Война в СирииМинобороны ТурцииХулуси АкарИдлиб (мухафаза)СирияСШАВ мире
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