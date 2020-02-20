Турция заявила, что США могут предоставить комплексы Patriot

АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. США могут направить в Турцию ЗРК Patriot, об этом заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.
Протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии в четверг атаковали сирийскую армию в Идлибе. Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 нанесли удар по террористам, что позволило сирийским военным отразить все атаки. Центр по примирению враждующих сторон призвал Анкару прекратить поддержку боевиков. По данным минобороны Турции, при авиаударе в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пять получили ранения.
Он отметил, что речь о переброске в сирийскую провинцию Идлиб американских военных не идет, но Вашингтон может оказать "поддержку в виде батарей Patriot", которые могут передислоцировать из европейских стран.
Глава турецкого военного ведомства также заявил, что Россия "не полностью удовлетворяет" запросы Анкары на использование воздушного пространства Сирии. По его словам, этот вопрос важен и стоит на повестке переговоров.