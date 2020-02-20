Турция заявила, что США могут предоставить комплексы Patriot

АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. США могут направить в могут направить в Турцию ЗРК Patriot, об этом заявил глава минобороны республики Хулуси Акар

Протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии в четверг атаковали сирийскую армию в Идлибе. Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 нанесли удар по террористам, что позволило сирийским военным отразить все атаки. Центр по примирению враждующих сторон призвал Анкару прекратить поддержку боевиков. По данным минобороны Турции, при авиаударе в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пять получили ранения.

Он отметил, что речь о переброске в сирийскую провинцию Идлиб американских военных не идет, но Вашингтон может оказать "поддержку в виде батарей Patriot", которые могут передислоцировать из европейских стран.

"Такие предложения мы оценим", - сказал Акар в эфире телеканала CNN Turk.