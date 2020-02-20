Пострадавшим при наводнении в Приангарье выделят три миллиарда рублей

"Выделить в 2020 году Минстрою России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 3 011 629 тысяч рублей в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области", - говорится в распоряжении.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.