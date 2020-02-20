Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T21:28+0300
https://ria.ru/20200220/1565031973.html
Пострадавшим при наводнении в Приангарье выделят три миллиарда рублей
https://cdn23.img.ria.ru/images/155710/25/1557102512_0:0:1164:655_1036x0_80_0_0_27b8cc4856603fc46d5e79075ee2d4a3.jpg
РИА Новости

Пострадавшим при наводнении в Приангарье выделят три миллиарда рублей

21:28 20.02.2020
204
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3 миллиардов рублей на социальную поддержку граждан, жилье которых пострадало в результате наводнения 2019 года в Иркутской области, сообщается на сайте правительства РФ.
"Выделить в 2020 году Минстрою России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 3 011 629 тысяч рублей в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области", - говорится в распоряжении.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Мужчина ремонтирует забор, поврежденный наводнением в Тулуне
22 января, 07:37
В Приангарье сообщили, сколько семей из зоны паводка приобрели жилье
500000
Обсудить 0
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил МишустинТулунРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства культуры в Москве
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры
Юрий Трутнев
Трутнев вручил ветеранам на Камчатке юбилейные медали "75 лет Победы"
Агентство печати Новости
Эксперты рассказали, как работало Агентство печати "Новости"
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
В Москве могут создать карту заболеваемости дыхательных путей
Самолет
Эксперт: бесперебойный Wi-Fi в самолетах появится через пять лет
Подарки
Эксперты выяснили, что мужчины хотели бы получить на 23 февраля
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Военный священник считает, что РПЦ должна освящать любое оружие
Легкомоторный самолет
В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Здание МИД России
В МИД назвали условие проведения нового "нормандского" саммита
Укладка асфальта в дождливую погоду
В ОНФ рассказали, где чаще всего укладывают асфальт в снег и дождь
Сход лавины
При сходе лавины на Шпицбергене погибли два туриста из Германии
Здание МИД России
МИД России усомнился в способности Киева прекратить войну в Донбассе
Сериал Карточный домик
Режиссер "Карточного домика" снимет сериал про Октябрьскую революцию
Здание МИД России
МИД России выразил озабоченностью поддержкой Турцией боевиков в Сирии
Автомобиль ВАЗ 2101
Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
06:12В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
06:09NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Лента новостейМолния