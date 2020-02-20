Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T23:50+0300
https://ria.ru/20200220/1565031806.html
Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили
https://cdn21.img.ria.ru/images/155754/66/1557546640_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_52361a9162cad5ceca6d877dd8e3e9b2.jpg
РИА Новости

Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

21:25 20.02.2020 (обновлено: 23:50 20.02.2020)
29548
© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобиль ВАЗ 2101
Автомобиль ВАЗ 2101
© РИА Новости / Александр Кряжев
ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 20 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство промышленности и торговли предложило со следующего года увеличить налог на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже. Об этом на заседании в Энгельсе сообщил замглавы ведомства Александр Морозов.
По его словам, в скором времени в Министерство транспорта направят документы по соответствующей инициативе.
Здание Государственной Думы РФ
12 декабря 2019, 16:45
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
В свою очередь, депутат Государственной думы Евгений Москвичев также предложил запретить коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом. Как отметил парламентарий, эти автомобили нужно "сдать в историю", поскольку им по "35-37 лет".
"Мы покупаем, покупаем запчасти", - заключил политик.
Покупатель в автосалоне
7 декабря 2019, 11:18
Этикетка энергоэффективности. В РФ введут новый документ на авто
69113659681
Обсудить 61
АвтоАлександр МорозовЕвгений МосквичевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Очуметь ! То есть , не налог на роскошь, а на старьё!? Значит , если наворовал и стал богатеньким , то живи спокойно. А вот, если ты честный трудяга, то гони деньги , так получается ?
20 февраля, 22:18
pgprosto grajdanin
20140406
От старого конечно нужно избавляться, но есть гр. которым авто очень необходим, а на новый денег нет, как быть?
20 февраля, 21:47
Dublieris Ceļa
11530211
Рекомендуем
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк
Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"
Фронтовой бомбардировщик Су-24
СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Плавучий космодром Морской старт
Начался перевод плавучего космодрома "Морской старт" из США в Россию
Столкновения протестующих с полицией у санатория на Украине: кадры с места событий
Украинская полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Автомобиль Жигули
Федерация автовладельцев оценила идею повысить налог на старые машины
Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Рубли
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Пречистенская набережная в Москве
Японский журналист пожаловался на отсутствие снега в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
06:12В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
06:09NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Лента новостейМолния