Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 20 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство промышленности и торговли предложило со следующего года увеличить налог на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже. Об этом на заседании в Энгельсе сообщил замглавы ведомства Александр Морозов.

По его словам, в скором времени в Министерство транспорта направят документы по соответствующей инициативе.

В свою очередь, депутат Государственной думы Евгений Москвичев также предложил запретить коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом. Как отметил парламентарий, эти автомобили нужно "сдать в историю", поскольку им по "35-37 лет".