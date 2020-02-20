Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 20 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство промышленности и торговли предложило со следующего года увеличить налог на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже. Об этом на заседании в Энгельсе сообщил замглавы ведомства Александр Морозов.
По его словам, в скором времени в Министерство транспорта направят документы по соответствующей инициативе.
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В свою очередь, депутат Государственной думы Евгений Москвичев также предложил запретить коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом. Как отметил парламентарий, эти автомобили нужно "сдать в историю", поскольку им по "35-37 лет".
"Мы покупаем, покупаем запчасти", - заключил политик.
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