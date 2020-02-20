Дума приняла в первом чтении проект об "арктических" налоговых льготах

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на налоговое стимулирование поиска и оценки месторождений, разведки и добычи углеводородов на отдельных территориях Арктической зоны РФ.

"Цель данного законопроекта – это создание ресурсной базы, обеспечивающей увеличение грузовых перевозок по Северному морскому пути в объеме не менее 50 миллионов тонн к 2030 году с потенциалом роста до 100 миллионов тонн к 2050 году. Данная цель поставлена президентом РФ", - заявил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Документ уточняет параметры разработки месторождений углеводородного сырья, расположенных, в первую очередь, на Таймырском полуострове и шельфе арктических морей, пояснял он ранее.

Проект закона, внесенный правительством РФ, предоставляет право перейти на уплату налога на дополнительный доход (НДД) и льготную налоговую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) пользователям недр, расположенных полностью или частично севернее 70-го градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Якутии и Чукотского автономного округа.

Одновременно вводится вычет по НДПИ при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Красноярского края, полностью или частично севернее 67-го градуса северной широты и южнее 69-го градуса северной широты, лицензия на право пользования которыми предоставлена до 1 января 2019 года.

Кроме того, предполагается снижение до 5% ставки НДПИ сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе и установление нулевой ставки НДПИ в течение 12 лет для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике, а также при добыче газа и добываемого с ним газового конденсата, предназначенных для производства сжиженного природного газа и нефтехимии.