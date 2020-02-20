Турция намерена продолжить переговоры с Россией по Идлибу

АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе, основной целью ВС Турции в Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе, основной целью ВС Турции в Идлибе является сирийская армия, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных и пятеро ранены.

"Мы будем продолжать переговоры с РФ по Идлибу. Что касается совместного патрулирования, то оно будет проводиться, как и запланировано. Могут быть разные условия: плохая погода, разные обстоятельства, но в целом Сочинское соглашение берется за основу, что в нем прописано – то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель – (сирийский – ред.) режим", - сказал Акар в эфире телеканала CNN Turk

Он не исключил возможность совместного патрулирования российских и турецких военных в Идлибе.

"У нас есть хороший диалог с российской стороной на поле. С министром обороны РФ и главой генштаба, с военными атташе, с военными на поле – мы постоянно с ними в диалоге. Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией. Наша цель – прекратить атаки сил режима", - добавил министр обороны Турции.

По его словам, турецкая армия уйдет из Сирии после восстановления стабильности в стране. "Пусть начнется политическое урегулирование, пройдут законные выборы, будет создано демократическое правительство, восстановлена стабильность, и тогда мы уйдем", - добавил Акар.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.