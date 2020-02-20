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В ОНФ рассказали, где чаще всего укладывают асфальт в снег и дождь
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РИА Новости

В ОНФ рассказали, где чаще всего укладывают асфальт в снег и дождь

21:01 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУкладка асфальта в дождливую погоду
Укладка асфальта в дождливую погоду
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мурманская область лидирует по числу случаев укладки асфальта при неблагоприятных погодных условиях, на втором месте Башкирия и Челябинская область, свидетельствуют данные мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Активисты и эксперты ОНФ проводили мониторинг с ноября по февраль и зафиксировали 47 случаев укладки асфальта в дождь, снег и при минусовой температуре. О нарушениях граждане РФ сообщали через специальные приложения Народного фронта.
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"Больше всего случаев укладки асфальта в снег, дождь или мороз зафиксировано в Мурманской области – 6... По пять случаев выявлено в Республике Башкортостан и Челябинской области", - говорится в данных мониторинга, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Случаи укладки асфальта в снег и мороз также зафиксированы в Ярославской, Псковской, Брянской, Кировской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах. Координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев рассказал, что больше всего случаев связаны с нарушениями на городских и региональных дорогах. Только одно обращение было по участку федеральной трассы. Он также напомнил, что работы по укладке асфальта не должны проходить при температуре ниже +10°C осенью, и +5°C весной и летом.
"Все эти случаи мы собираем, пишем обращения для начала в администрацию, чтобы увидеть, как они будут разбираться с этим подрядчиком, какие есть гарантийные обязательства, как проводилась приемка работ. Нам нужно увидеть систему управления дорожным процессом. Дальше, если мы видим, что администрация не способна навести порядок и взять под контроль работы, мы подключаем уже прокуратуру, чтобы она детально рассмотрела все эти случаи", - цитирует пресс-служба ОНФ слова Васильева.
Депутат уточнил, что он направил по выявленным фактам обращения в прокуратуру и администрации муниципальных образований.
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Общероссийский народный фронтМурманская областьОбщество
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